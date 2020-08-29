В России не будут вакцинировать граждан от коронавируса в обязательном порядке

Обязательного вакцинирования от коронавируса как в Кремле, так и на всей территории Российской Федерации не будет. Каждый гражданин будет принимать решение о прививке самостоятельно.

Об этом в пятницу, 28 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает .

«Конечно, о каком-то тотальном и обязательном вакцинировании речь идти не может. Когда вакцина будет доступна для всех желающих, каждый сам будет принимать решение», — сказал Песков.

По его словам, правила об обязательном вакцинировании от коронавируса в администрации президента России нет.

«У нас, как у госслужащих, есть определенное поражение в правах, связанное с законом о госслужбе, но не до такой степени, чтобы нас обязательно вакцинировали», — уточнил пресс-секретарь.

В ответ на вопрос, планирует ли Песков сам сделать прививку от инфекции, представитель президента РФ заявил: «Я переболел, поэтому я не буду делать». Он также назвал спорной информацию о возможных случаях повторного заболевания коронавирусом.