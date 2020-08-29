В Украине появились два новых кроссовера Ford

На украинский рынок выходят новые Ford Kuga и Puma. Кроссоверы Форд поступят в продажу с 1 сентября.

Следует отметить, что обе модели дебютируют в богатых комплектациях, что объясняет довольно высокие цены. Очевидно более доступные версии появятся попозже.

Новый Ford Kuga 2020 стоит от 829 812 гривен – именно столько просят за версию Titanium с 1,5-литровым мотором EcoBoost на 150 л. с. и 6-ступенчатой МКПП. Вариант с 1,5-литровым 120-сильным турбодизелем и механикой стартует с 909 379 гривен, а версия с 2,0-литровым турбодизелем мощностью 190 л. с. и 8-ступенчатым автоматом стоит от 1 067 054 гривен.

Комплектация Titanium, среди прочего, включает диодные фары, бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, 8-дюймовый тачскрин, подогрев передних и задних сидений, контроль разметки, парктроник, датчики дождя и света.

Новый Ford Puma в Украине предложен только с литровым 125-сильным турбомотором и 7-ступенчатым роботом. Цены стартуют с 725 258 гривен и комплектация даже богаче, чем у старшего брата. Помимо вышеперечисленного, есть система упреждения столкновений, массаж передних кресел, беспроводная зарядка дял смартфонов.