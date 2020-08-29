СБУ депортировала немца, который раздавал деньги в центре Львова

Служба безопасности совместно с полицией депортировала из Украины гражданина Германии Дениса Барона, который в центре Львова раздавал прохожим деньги.

Мужчину выслали в Польшу и запретили въезд в Украину на три года, сообщила ZAXID.NET спикер Главного управления СБУ во Львовской области Роксолана Яворская.

«Сначала он позиционировал себя как пастор непризнанной религиозной организации, проводил мероприятия во Львовской области. Способствовал и совершал действия, направленные на усиление среди определенных групп населения настроений, которые приводили к вражде и религиозному раздору», – пояснила она.

В спецслужбе добавили, что также Барон призывал к свержению конституционного строя и объединения Украины, России и Беларуси в одно государство, что противоречит национальной безопасности.

23 и 24 августа мужчина раздавал деньги прохожим в центре Львова. Он рассказывал, что является миллиардером, продал свой бизнес и приехал в Украину, чтобы помогать людям.

Отмечается, что ранее Барон призывал к выходу Германии из ЕС и НАТО, а также сотрудничеству с Россией.