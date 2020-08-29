Однокурсник Путина назвал Лукашенко «психопатом»

Глава Беларуси Александр Лукашенко, переизбрание которого на шестой срок президентства не признают в стране, – «психопат» и живет властью. Но теперь его уход с должности может обернуться для него позором.

Таким мнением о нем поделился бывший разведчик КГБ, сокурсник Путина Юрий Швец. В интервью «Гордону» он рассказал, что следит за историей белорусского лидера еще с 90-х годов.

«Многое уже забыли, что в середине 90-х его серьезные политические противники исчезли с жизненного пространства. А потом один из представителей правоохранительных органов сбежал в Германию и там рассказал всю историю. Там кровь лилась», – напомнил КГБист.

По его словам, Лукашенко вышел из Советского Союза и умудрился продолжить управление Беларусью примерно так, как он управлял в свое время совхозом. Поэтому он так к нему и относится – как к бывшему директору совхоза, который «сделал неожиданно успешную карьеру между молотом и наковальней» – Западом и Востоком.

«Я к нему всегда относился как к психопату, то есть человеку с мессианским комплексом на грани психопатии. Он человек, для которого власть – это все, его жизнь. Надо сказать, он с царем в голове», – признался бывший советский разведчик.

Также Швец отметил, что Лукашенко слишком «засиделся» у власти, и ему пора уйти с должности.

«Если бы он вовремя ушел, он бы еще и в историю Беларуси вошел. А так – может быть, с позором. Самое главное в каждой пьесе – это уйти вовремя со сцены», – добавил он.