Куда украинцы могут полететь на отдых без тестов и изоляции: названы страны

Летний сезон завершается, но туристические страны не прекращают принимать отдыхающих, в том числе, из Украины. Однако для путешественников все же действуют некоторые правила в связи с распространением коронавируса.

Oбозреватель разобрался, в какие туристические страны мира украинцы могут полететь на отдых без прохождения тестов и изоляции. Также путешественниками следует понимать при планировании поездки, что правила могут измениться в любой момент в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Турция

Для украинских туристов отдых в этой стране доступен с 1 июля 2020 года. Поскольку Турция находится в «зеленой» зоне, то путешественникам по прибытию домой нет необходимости проходить тестирование или самоизоляцию.

Турция открыла границы для иностранцев ua.112.ua

Албания

Это первая страна, в которую украинские туристы смогли отправиться на отдых после карантина. Сейчас Албания находится в «красной» зоне, поэтому после возвращения из страны гражданам Украины необходимо или сделать тест на коронавирус, или пойти на двухнедельную самоизоляцию.

Египет

Въезд в страну для туристов ограничен. Египет находится в «зеленой» зоне, поэтому после отдыха украинцам не нужно проходить 14-дневную обсервацию. Но с 1 сентября 2020 года страна вводит новые правила для путешественников. Не позднее чем за 72 часа до прибытия в Египет нужно сдать ПЦР-тест. Это не касается детей до шести лет.

Также есть требования относительно того, как должна выглядеть справка об отрицательном результате теста. Так, она должна быть выдана в оригинале с мокрой печатью, без дефектов и царапин, и переведена на английский или арабский язык.

Египет изменит правила для туристов TPG

Черногория

С 7 августа украинцам разрешен въезд в страну без ограничений. Однако Украина отнесла Черногорию к «красной» зоне, поэтому после возвращения из отдыха необходимо пройти 14-дневную обсервацию или сдать тест на коронавирус.

Болгария

16 июля 2020 года страна разрешила украинским гражданам не проходить тест или самоизоляцию. Поскольку сейчас Болгария отнесена к «зеленой» зоне, то возвращаться из этой страны домой можно без дополнительных требований.

Мексика

Мексика – один из крупнейших туристических центров в мире. Страна находится в «красной зоне», поэтому после возвращения из отдыха всем необходимо пройти 14 дней самоизоляции или сдать ПЦР-тест.

Мексика находится в «красной» зоне yeremenko.ua

Мальдивы

С 15 июля в страну можно улететь без ограничений. При этом для украинцем Мальдивы отнесены к «красной» зоне, поэтому нужно обязательно пройти тест на COVID-19 или же пойти на двухнедельную самоизоляцию.

Доминикана

Страна открыта для туристов, но Украина отнесла ее к «красной зоне». Поэтому по возвращению из Доминиканы украинцам следует либо пойти на самоизоляцию, либо сделать тест на коронавирус.

Также украинцев готовы принимать на острове Занзибар (Танзания). Но после возвращения из поездки необходимо пройти тест или двухнедельную самоизоляцию.

После возвращения из Занзибара необходимо пройти тест или изоляцию marison.com.ua

Отметим, что украинские туристы также могут улететь на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Но для этого необходим отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, который должен быть сделан не позднее, чем за 48 часов до момента прибытия на границу ОАЭ. После возвращения из страны тесты и самоизоляция не нужны.

Также граждане Украины могут посетить Хорватию. Чтобы поехать на отдых в эту страну, необходимый отрицательный ПЦР-тест, который был сделан не позднее, чем за 48 часов до момента прибытия на границу. Тесты и самоизоляция после поездки не нужны.