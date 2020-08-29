Победительница “Евровидения” Кончита Вурст внезапно изменила имидж (фото)

31-летний австрийский певец Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, заинтриговал публику свежим фото, заставив умирать от ожидания

Как передает Politekа.net, артист опубликовал новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал в полуголом виде с “кукольным” красавчиком.

Кончита оголила плечи, приспустив “пушистую” серую кофту и прильнула к патрнеру по фотосъемке в розовом вязаном свитере. Оба стильных “бородача” козырнули необычным цветом волос. Вурст перекрасилась из блондинки в розовый.

Кроме того, звезда и ее товарищ украсили уши массивными серьгами.

“11 сентября 2020 г. новый релиз с @louasril, созданный @edomjusik”, – подписала фото Кончита.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, не скупясь на комплименты:

“Волосы из сахарной ваты ❤️”

“Какой милый !!!”

“Обожаю этот макияж😱”

“Большой сюрприз и радость”

“Как интересно, не могу дождаться 👏💖💖👏”

“Вау, ты отлично выглядишь! С нетерпением жду вашего выступления! 💕”

“В конце туннеля есть свет … 😅 И этот свет розовый. 😍 (И на этот раз даже без сожаления о твоих натуральных волосах, потому что этот лук действительно потрясает! 😅) Расцветай дальше, расцветай ярче и наполняй мир своим ароматом, прекрасный Цветок! 😍 Мы любим тебя, Кончита! ❤️”

“Вот Это Да! 😍 Наконец-то вернулась Королева красоты! 😍🙌”

“Ооооо мой Зевс! 🙌 Ого! 🙌 ✌😮😍 Я загипнотизирован твоей презентацией. Так красиво!💕 Сладкий вид, дорогой Том 🌟💎”

Ранее мы сообщали, Вурст показала закулисное фото, на котором сидела в тишине и темноте на спинке дивана. Уставший Нойвирт сложил руки на колени и мечтательно посмотрел куда-то в сторону. На нем была растянутая на груди черная майка и такого же цвета обтягивающие брюки.