Победительница “Евровидения” Кончита Вурст внезапно изменила имидж (фото)

31-летний австрийский певец Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, заинтриговал публику свежим фото, заставив умирать от ожидания
Как передает Politekа.net, артист опубликовал новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал в полуголом виде с “кукольным” красавчиком.
Кончита оголила плечи, приспустив “пушистую” серую кофту и прильнула к патрнеру по фотосъемке в розовом вязаном свитере. Оба стильных “бородача” козырнули необычным цветом волос. Вурст перекрасилась из блондинки в розовый.
Кроме того, звезда и ее товарищ украсили уши массивными серьгами.
“11 сентября 2020 г. новый релиз с @louasril, созданный @edomjusik”, – подписала фото Кончита.
Пользователи кинулись комментировать увиденное, не скупясь на комплименты:
“Волосы из сахарной ваты ❤️”
“Какой милый !!!”
“Обожаю этот макияж😱”
“Большой сюрприз и радость”
“Как интересно, не могу дождаться 👏💖💖👏”
“Вау, ты отлично выглядишь! С нетерпением жду вашего выступления! 💕”
“В конце туннеля есть свет … 😅 И этот свет розовый. 😍 (И на этот раз даже без сожаления о твоих натуральных волосах, потому что этот лук действительно потрясает! 😅) Расцветай дальше, расцветай ярче и наполняй мир своим ароматом, прекрасный Цветок! 😍 Мы любим тебя, Кончита! ❤️”
“Вот Это Да! 😍 Наконец-то вернулась Королева красоты! 😍🙌”
“Ооооо мой Зевс! 🙌 Ого! 🙌 ✌😮😍 Я загипнотизирован твоей презентацией. Так красиво!💕 Сладкий вид, дорогой Том 🌟💎”
Ранее мы сообщали, Вурст показала закулисное фото, на котором сидела в тишине и темноте на спинке дивана. Уставший Нойвирт сложил руки на колени и мечтательно посмотрел куда-то в сторону. На нем была растянутая на груди черная майка и такого же цвета обтягивающие брюки.