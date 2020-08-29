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Поліція почала розслідувати підпал авто нардепа від “Слуги народу”

29.08.2020

Поліція Києва встановлює причини загорання автівки народного депутата від “Слуги народу” Гео Лероса у Печерському районі столиці.

Про це повідомляє поліція Києва.

“До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що у провулку Лабораторному сталося займання автомобіля “Мерседес”. На місце події негайно прибули співробітники ДСНС та слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції. 

Рятувальники погасили пожежу, внаслідок якої знищено транспортний засіб, який належить народному депутату України. Правоохоронці проводять огляд місця події, вивчають записи з камер відеонагляду та спілкуються зі свідками та очевидцями для встановлення причини загорання автівки”, – йдеться в повідомленні.

Подія зареєстрована у журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після проведення першочергових слідчих дій буде надана правова кваліфікація події.

 

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