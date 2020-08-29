Одиозный нардеп Сергей Шахов продолжает тотальную скупку голосов избирателей: глава ОВЦА Гайдай назвал его «бароном аферистов»

Цель раздачи сахара на оккупированной Киевом Луганщине «сахарными аферистами» — сбор анкетных данных для спекуляций на выборах.

Об этом заявил глава северодонецкой ОВЦА Сергей Гайдай в видео, размещенном на его странице в Facebook.

«Это тот враг, о котором Тарас Шевченко говорил: «Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають». У нас есть такие. Такие предатели Украины, такие аферисты, которые рассказывают очень красивые вещи. Такие себе «сахарные барончики», со своими прихвостнями, которые рассказывают, какие они патриоты. Которые рассказывают на дорогах уничтоженных, разрушенных дорогах, что власть ничего не делает. Я хотел бы им напомнить, что за эти дороги, которые десятилетиями не ремонтировались, они также несут ответственность, потому что имели возможность, всю возможность и полноту власти, направить деньги на ремонт этих дорог. Это сейчас именно мы делаем за них», — сказал глава ОВЦА.

Он подчеркнул, что при раздаче сахара происходит сбор анкетных данных жителей региона.

«Им нужны ваши анкетные данные для того, чтобы потом спекулировать на выборах. Они покупают вас за сахар, чтобы потом продать», — отметил губернатор.

«Аферисты рассказывают вам, как они любят Луганщину и какие все негодяи кругом. Но именно их барон поехал в Куршевель, в то время, когда там бушевала эпидемия коронавируса. И именно он привез эту болезнь, и первый заболевший в области именно оттуда», — напомнил Сергей Гайдай.

Также он указал, что эти силы организовывают проплаченные митинги и он не намерен идти на переговоры с теми, кто ведет «сахарный подкуп».

Напомним, в марте нардеп Сергей Шахов признал, что у него обнаружили коронавирус после возвращения с элитного французского курорта Куршевель.

В генпрокуратуре и МВД заявляли, что на оккупированной Киевом Луганщине зашкаливает раздача сахара от «команды Шахова».