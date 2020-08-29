Porsche представив седан, що розганяється до 315 кілометрів

Німецький автовиробник Porsche представив новий седан 2021 Porsche Panamera зі швидкістю до 315 кілометрів за годину.

В автомобілі встановлений 4-літровий твін-турбо двигун V8 з потужністю в 620 кінських сил та крутний момент у 604 Нм.

Компанія стверджує, що суперкар може розігнатися до 96 км за годину всього за 2,9 секунди, а максимальна швидкість седана не перевищує 315 км/год.

У салоні суперкара встановлений 31-сентиметровий сенсорний екран із функціями навігації та точкою доступу до WiFi.Виробництво 2021 Porsche Panamera заплановане на початок наступного року. Тоді також планують надати більше деталей щодо цінової категорії автомобіля. Перші доставки очікуються вже наступної весни.

Головне фото: Porsche