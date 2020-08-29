Bloomberg: В Беларуси отключали интернет с помощью технологий американской фирмы

В день президентских выборов в Беларуси правительство использовало для отключения интернета технологии американской фирмы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.

По данным издания, речь идет о технологии корпорации Sandvine Inc. Она производит оборудование для мониторинга и фильтрации сетевого трафика. Такое оборудование получил Белорусский национальный центр обмена трафика, который управляет интернет-сетями РБ.

Центр получил оборудование в рамках контракта на 2,5 млн долларов с российской компанией «Инфосистемы Джет», которая занимается поставками оборудования Sandvine. Комментариев от центра обмена трафика, Sandvine и МВД РБ изданию получить не удалось.

Оборудование Sandvine может блокировать трафик на веб-сайтах. Так, в Беларуси 9 августа были недоступны Twitter, Facebook, Telegram, WhatsApp и Viber, белорусские интернет-СМИ и тысячи других сайтов. Соцсети и сайты были заблокированы в течение нескольких дней, когда происходили жестокие массовые избиения и задержания протестующих силовиками.

Несмотря на то, что белорусское правительство заявило о кибератаке из-за границы, технический анализ интернет-активности говорит о действиях местных властей.

На сайте Sandvine говорится, что их технологии не должны ущемлять права человека, поэтому комитет по деловой этике решает, возможно ли это для определенных стран.

В 2018 году исследователи из Торонто установили, что устройства Sandvine применяли в Турции, Сирии и Египте, чтобы перенаправлять пользователей с законных сайтов на содержащие вредоносное или шпионское ПО. В Египте и Турции их использовали для блокировки политического, правозащитного и новостного контента. В Sandvine свою причастность отрицают.