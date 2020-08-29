Украина и COVID-19: власть безуспешно пытается сохранить иллюзию контроля

Кабинет министров в среду, 26 августа, в очередной раз продлил действие карантина в Украине, причем сделал это с существенным запасом – до конца октября

В условиях набирающей обороты пандемии коронавируса правительство даже в благополучных регионах с «зеленым» уровнем эпидемиологической опасности запретило проведение дискотек, работу развлекательных заведений и ночных клубов, а также деятельность учреждений общественного питания с организацией досуга.

Примечательно, что в прошлом месяце президент Владимир Зеленский призвал Кабмин не спешить продлевать карантин более чем на месяц. Тогда глава государства отмечал, что от ограничений «все уже устали», потому нужно выработать четкие рамки, чтобы бизнес мог функционировать, а экономика не стояла на паузе.

Что ж, нынешняя власть уже не в первый раз совершает действия, которые идут вразрез с ранее сказанными словами.

Потому ничего из ряда вон выходящего в решении Кабмина нет. Неоднократное продление ограничительных мер в условиях, когда практически каждый день приносит очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом, превратило решение в формальность.

Более того, вряд ли оно хоть как-то сможет изменить сложившуюся ситуацию с заболеваемостью. Многие украинцы уже стали пропускать мимо ушей рекомендации первых лиц государства, а органы местной власти не стесняются открыто игнорировать запреты, которые спускает официальный Киев.

Потому все формальные продления карантина выглядят не иначе, как напоминание правительства о своем существовании и попытка сохранить иллюзию контроля за происходящим в стране.

Но украинцы в большинстве своем уже осознали, что многие процессы в нашей стране движутся скорее по инерции, а не благодаря работе центральной власти. Причем такое отношение к работе «антикризисной команды власти» является логичным итогом полугодовой жизни в новой реальности: постоянного присутствия в нашей жизни угрозы опасной болезни и необходимости социального дистанцирования и других ограничений.

В самом начале пандемии власть, испугавшись повторения «итальянского варианта», выбрала самый жесткий вариант карантина, на который пошли наиболее развитые экономики мира. И если другие государства могли себе это позволить, имея «подушку безопасности», то в Украине это было продиктовано скорее «убитой» медицинской системой, которая бы просто захлебнулась от массового наплыва коронавирусных больных.

И если в краткосрочной перспективе жесткий карантин дал некую передышку для медиков, то для национальной экономики пережитый шок будет иметь значительные долгосрочные негативные последствия.

Нельзя не согласиться с экс-премьером Алексеем Гончаруком, который заявляет, что весенний локдаун был панической ошибкой власти и напоминал применение химиотерапии при первых проявлениях простуды.

На пороге осени правительство уже не сможет применить жесткий карантин во второй раз. Это грозит не только смертью отечественной экономики, но и массовыми акциями протеста с непредсказуемым итогом.

Подтверждением этому является то обстоятельство, что начавшийся в середине марта локдаун продлился в Украине неполных два месяца, а с 11 мая Кабмин начал постепенно разрешать работу различных видов бизнеса. Тогда ситуация начала накаляться, потому власть решила не шутить с гражданами, которые существенно потеряли в доходах и сбережениях.

Нельзя не отметить, что борьба с коронавирусом в Украине похожа скорее на шоу, чем на реальную попытку противостоять угрозе. Вспоминается прибытие в Новые Санжары украинцев из Китая, которых доставляли под конвоем в закрытый пансионат, где они потом пребывали на обсервации.

А параллельно с этим куда большее количество наших соотечественников без всяких лишних проверок прибывали из Европы, где уже начинала бушевать эпидемия. И ни о каких самоизоляциях тогда речь не шла.

Еще одним важным фактором недоверия многих сограждан к власти является запоздалая реакция на происходящее и неэффективное использование скудных ресурсов страны. Кабмин так и не смог обеспечить нормальную поддержку бизнесу, пострадавшему от жесткого варианта карантина. А созданный в апреле спецфонд по борьбе с COVID-19 расходуется явно не по прямому назначению – более половины его средств ушло на популистский проект власти по строительству дорог.

Даже страшно представить, что произойдет в случае так называемой «второй волны», которой пугают сограждан первые лица страны. А ведь впереди нас ждут запуск учебного процесса с 1 сентября и проведение местных выборов в конце октября, которые явно увеличат количество заболевших.

Не будем забывать о надвигающемся сезоне холодов и слякоти, который всегда традиционно сопровождался эпидемиями гриппа и других простудных заболеваний.

Сегодня страна живет в условиях так называемого «адаптивного карантина». Правительство делегировало на места право усиливать или ослаблять ограничительные меры. Но вряд ли стоит ждать от местных органов власти, что перед выборами они будут идти на конфликт с бизнесом и населением и ужесточать контроль за соблюдением карантина. Свой избиратель ближе к телу.

Во время летних визитов в родной Николаев бросилось в глаза, что подавляющее большинство горожан не пользуются масками в общественном транспорте и магазинах. И такая ситуация – во всех регионах страны.

Какое еще нужно доказательство, что столичные чиновники и люди на местах живут в параллельных вселенных?

Потому есть большие сомнения, что утвержденные на этой неделе запреты на работу дискотек, развлекательных заведений и ночных клубов будут соблюдаться в полной мере.

А какой еще реакции можно ожидать после признаний главного санитарного врача Ляшко о том, что украинцев специально пугали, запрещая весной гулять в парках? Ни о каком доверии к чиновникам теперь не может идти речь!

Между тем, с каждым днем приходит понимание, что коронавирусная угроза в ближайшие годы не исчезнет. Более того, вполне реально, что жить с COVID-19 украинцам, как и всему человечеству, придется очень долго.

И появление действенной вакцины лишь позволит перевести коронавирус в разряд гриппа и других болезней, которые каждый год возвращаются вновь и вновь.

Потому нынешний карантин правительство может спокойно объявить бессрочным и заниматься куда более важными вопросами. Например, разработать четкую стратегию переформатирования национальной экономики, чтобы она соответствовала новым жизненным реалиям. От лихорадочного тушения пожаров надо переходить к системной и эффективной работе с бизнесом и теряющим доверие к институтам власти обществом.

Дмитрий ШВАРЦ