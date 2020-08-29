В Крыму предложили повысить стоимость воды, потому что она «слишком дешёвая»

Директор АНО «ЖКХ контроль РК» Анатолий Петров заявил, что вода – «это золото, драгоценность», но цена на это «сокровище» слишком низкая.

«Надо с этим что-то делать. Когда продукт дешёвый, его безжалостно используют, выливают и не ценят», — сказал эксперт.

Анатолий Петров предлагает повысить стоимость воды, чтобы люди знали, что она стоит «очень дорого».

«Ничего нового. Народ виноват. Ходит на работу, платит налоги, а потом слышит «эй, ты чо так часто в сортире смываешь?» – комментирует заявление крымского чиновника телеграмм-канал «Севастопольские рассказы». – И «очень дорого» – это вообще сколько в понимании Анатолия Петрова?»

По-видимому, скоро крымчане узнают об этом по платёжкам.