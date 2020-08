Ученые узнали, когда в Антарктиде не было льда

Климат Земли менялся в разные эпохи, ледниковые периоды сменялись потеплениями, а вслед за этим менялся и внешний вид Антарктиды – ледники там то таяли, то появлялись снова.

Об этом пишет Proceedings of the National Academy of Sciences

Ученые из Университета Вайкато в Новой Зеландии решили «заглянуть» в далекое прошлое континента и спрогнозировать, как отразятся льдах Антарктиды климатические изменения в наше время.

Для этого исследователи изучили геном примитивных членистоногих – ногохвосток, которые обитают практически везде на планете. Для работы они отобрали только те виды, которые есть в Антарктиде.

Выяснилось, что ногохвостки начали распространяться по континенту примерно 5,5 млн лет назад. Ученые предполагают, что тогда Антарктида была свободна ото льда. Но потом началось похолодание и отдельные популяции членистоногих были отрезаны друг от друга. В результате они эволюционировали каждый своим путем, разделяясь на виды и подвиды. Этот процесс, по мнению исследователей, произошел примерно 3,5 млн лет назад.

Исходя из этого, ученые сделали вывод, что в этот временной промежуток ледников в Антарктиде не было. При этом средняя температура на Земле была тогда всего на 1,9-3,6 градуса выше нынешних значений. Но даже этого хватило, чтобы на западе континента льды растаяли, а на востоке значительно отступили.