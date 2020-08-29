Полесье может остаться «лысым»: Ровенская и Житомирская области могут остаться без леса менее чем через 40 лет

За последний год темпы вырубки лесов в Ровенской области ускорились в 2,5 раза. В Житомирской области — на 20%. При такой динамике области могу остаться без леса уже через 30 и 38 лет соответственно.

Об этом заявили в исследовании, которое провели компания EOS Data Analytics, Институт космических исследований НАН Украины и Государственное космическое агентство Украины, пишет «Интерфакс-Украина».

Они установили, что с августа 2019 до августа 2020 года в Ровенской области вырубили 5395 га леса по сравнению с 2101 га годом ранее. В Житомирской области за это время вырубили на 20% больше леса, чем в прошлом году.

Исследователи говорят, что если не замедлить этот тренд, то за следующие 30 лет может быть уничтожено 1,6 млн га леса в Ровенской области, а за 38 лет — 2,3 млн га в Житомирской области. Это вся площадь лесов в этих областях.

Не поможет даже высадка деревьев, говорят ученые, поскольку восстановление занимает от 60 до 100 лет, в зависимости от пород деревьев.

Как проводили исследование

Исследование проводились с помощью технологии спутникового анализа, которую ранее использовали в рамках программы поддержки прозрачного управления земельными ресурсами в Украине (Supporting Transparent Land Governance in Ukraine) по инициативе Всемирного банка и при финансовой поддержке Европейского Союза.

«Сегодня благодаря цифровым технологиям, в частности спутниковому мониторингу, можно чуть ли не ежедневно отслеживать изменения, над чем наша команда и работает», — говорит директор по продажам EOS Data Analytics Роман Медведев.

В компании считают, что инструменты спутникового мониторинга помогают не только фиксировать нарушения, но и разумно управлять лесным хозяйством. Например, отслеживать процесс регенерации лесных экосистем, которые подверглись воздействию неблагоприятных факторов — на каждом из этапов и до полного восстановления.

Чем это грозит

По словам Медведева, вырубка деревьев и другой растительности может привести к тяжелым экологическим проблемам, таким как опустынивание, эрозия, уменьшение плодородия почвы, наводнения и вымирание популяций диких животных (в частности внесенных в «Красную книгу»). Это также увеличивает риск повторения катастрофических пожаров весной 2020 года (в апреле в Житомирской области огонь уничтожил пять населенных пунктов).

«Лес бесконтрольно рубят и по «серым» схемам вывозят на экспорт. Никто не знает истинных масштабов. Данные, полученные со спутников — независимый инструмент на пути к решению этой проблемы. Космос видит все», — считает основатель EOS Максим Поляков.