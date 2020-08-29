Ситуация на фронте при «всеохватывающем» перемирии: 100 взрывов и 602 выстрела. Готовится отступление под Мариуполем

Ситуация на фронте, несмотря на миролюбивые заявления президента и уверения официальных пресс-служб, все-таки весьма непростая и имеет тенденцию к ухудшению.

Прежде всего, стоит сказать, что постоянные обстрелы нашей группировки на Донбассе со стороны оккупационных корпусов никуда не делись – их просто перестали учитывать в официальных сводках от пресс-службы штаба проведения ООС.

Сложилась парадоксальная ситуация, при которой СММ ОБСЕ, которую предыдущие годы критиковали за «слепоту и глухоту», ныне выдает в своих отчетах реальную картину, которая разительно отличается от украинской версии, — с обстрелами, продолжением строительства инженерных сооружений и накоплением боеприпасов и ГСМ со стороны боевиков. Так, с нуля часов 27 июля и по 26 августа включительно миссия зафиксировала 713 нарушений режима прекращения огня, в том числе 100 взрывов и 602 очереди и выстрела, пишет DSNEWS.ua.

Мало того, есть информация от местных жителей, что противник активно готовится к продолжению боевых действий, проводя разведку и доразведку наших позиций. Так, буквально в среду над Авдеевкой были отмечены пролеты беспилотников. И это при том, что нашим военным такие действия категорически запрещены.

Интересно, что пресс-служба, вынужденная как-то комментировать происходящее, придумывает самые разные оправдания типа «обстрелы были, но они неприцельные». А когда уже деваться некуда, скрипя зубами, говорит о том, что противник ведет агрессивные действия. Яркий пример — 25 августа, когда на сброшенной с беспилотника противопехотной мине подорвались два морпеха.

Вообще ситуация с погибшими и раненными еще более парадоксальная. Для того чтобы президент мог гордо сказать, что уже столько-то дней у армии нет потерь, буквально все случаи гибели военных списывают на небоевые причины. Причем такая ситуация весьма отрицательно влияет на боеготовность армейских частей, ведь каждый солдат или офицер понимает, что следующим может оказаться он, и в угоду сиюминутным политическим интересам его семья останется без поддержки государства.

Так, за время «полного и всеобъемлющего» перемирия официально зарегистрированы случаи гибели на Донбассе семерых военнослужащих, причем как минимум в одном случае это явно боевая потеря — старший сержант Сергей Похович из 57-й бригады подорвался на противотанковой мине, совершая выезд на штатном автотранспорте.

Вызывает много вопросов и уже упоминавшийся случай от 25 августа с ранением двух военнослужащих 37-й бригады морской пехоты. Если реальна версия от штаба проведения ООС со сброшенной с беспилотника миной ПОМ-2, то где официальное заявление от Украины о нарушении перемирия?

Мало кто обратил внимание на заявление Леонида Кравчука о том, что уже согласованы четыре новых участка для так называемого разведения, а фактически одностороннего отведения войск. Причем если при Леониде Кучме наше военно-политическое руководство отстаивало буквально каждый участок и речь шла всего о трех, с пониманием того, что предложения россиян направлены только на одно — тактическое и стратегическое улучшение позиций своих вооруженных формирований, то теперь, судя по всему, Украина пошла на все предложения Кремля под соусом «мир любой ценой» и согласна отвести войска сразу на четырех участках.

Понятно, что и ОБСЕ, и Кремль настаивают исключительно на гуманитарном характере разведения войск. Однако отметим, что такая процедура, во-первых, не прописана в Минских соглашениях, а во-вторых, предыдущий опыт свидетельствует о том, что российско-оккупационные войска договоренностей не придерживаются и используют процесс исключительно для усиления своих позиций и давления на наших военных.

Об этом, кстати, прямо свидетельствует и география возможных новых мест отведения: Счастье означает сдачу стратегически важной Светлодарской ТЭЦ, которая оказывается под огневым контролем противника, в Широкино — это приближение линии фронта к Мариуполю. То есть то, что не удалось сделать военными усилиями зимой 2015 года, боевики получат мирными — что называется «на блюдечке с голубой каемочкой».

Как это отразится на боевом духе военных? Плохо, но официально все будет в рамках приличий — за год начальник Генерального штаба Руслан Хомчак смог убрать с командования бригад и выше всех, кто имеет боевой опыт и может открыто выступить против. Кого-то перевели на штабную работу, кого-то отправили учиться в академию (да, да — в армии есть и такой интересный способ), кто-то ушел сам, не выдержав возвращения «шариковщины» и совка.

В сложившейся ситуации, когда идет откровенная сдача позиций по Донбассу и принижение роли армии, а план Путина под видом имплементации формулы Штайнмайера как никогда близок к началу воплощения, вся надежда на украинское гражданское общество и организации патриотов. За взятие Широкино «Донбасс» и «Азов» положили немало своих бойцов, а промзона Авдеевки так вообще просто уставлена памятными знаками на месте гибели наших солдат и офицеров. Да и марш ветеранов АТО 24 августа показал, что многие украинцы с активной позицией внимательно следят за действиями власти. Так что есть кому встать на пути большой зрады, если (когда?) на нее решатся в Офисе президента Зеленского.

Автор: Михаил Жирохов; DSNEWS.ua