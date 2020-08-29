Украинцам запретили въезд в одну страну и разрешили в четыре

Вслед за закрытием Украиной границы для иностранцев, стало известно о том, что Тунис закрыл границы для украинцев, так как отнес Украину к «красной» зоне эпидемической опасности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы в мессенджере Telegram.

«Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Тунис внес Украину в «красную» зону эпидемической опасности», – сказано в нем.

Таким образом, украинцы уже не могут посещать данную страну.

За 2 недели перечень стран, в которые украинским туристам открыт въезд, расширился на 4 до 45, в то время.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на брифинге.

«На данный момент открытыми и относительно открытыми остаются 45 стран… Добавились Казахстан, Судан, Сьерра-Леоне и Руанда», — сказал он.

Кулеба подчеркнул, что в некоторые страны въехать можно свободно, в некоторые — при соблюдении определенных правил.

Дмитрий Кулеба отметил, что парламенты других стран вынуждены вводить новые ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Сегодня пришла новость о введении определенных ограничений парламентом Финляндии, готовится к закрытию границ Испания», — добавил министр иностранных дел.