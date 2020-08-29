Главарь террористов Пушилин заявил, что открытия «границ» между Украиной и ОРДО не планируется

По сообщению в сети, Денис Пушилин рассказал о том, что будет с границами ОРДО. По его словам, сообщение между «ДНР» и «ЛНР» вскоре должно открыться.

Об этом сообщил Телеграмм-канал «Ситуация на блокпостах»

«Планируется снятие ограничений. Сейчас я дал поручение нашему «Министерству иностранных дел» проработать вопрос взаимодействия, чтобы была возможность свободного перемещения для жителей Донецкой и Луганской «народных республик», —заявил Пушилин.

Границу с Россией закрывать или ограничивать пересечение власти ОРДО не планируют, даже в контексте угрозы второй волны коронавируса.

«Давать долгосрочные стопроцентные прогнозы было бы весьма необдуманно. Но на сегодняшний день можно говорить о том, что ситуация стабилизирована, — отметил Пушилин, — Касательно закрытия границ с Российской Федерацией — наверное, больше нет, потому что мы находимся в одном экономическом поле. Поэтому этот вопрос на сегодняшний день даже не рассматривается».

А вот упрощений в работе КПВВ в сторону Украины пока не предвидится.

«Пока пункты пропуска с территорией, подконтрольной Украине, будут работать в обозначенном режиме», — сообщил Денис Пушилин.