ВСУ заняли новые позиции на мариупольском направлении

Спикер пресс-центра Объединенных сил Ярослава Зорина за 27 августа зафиксировала один обстрел российскими оккупантами украинских позиций на Донбассе – террористы ДНР несколько раз выстрелили из противотанкового ручного и подствольного гранатометов в сторону укреплений Вооруженных сил Украины у Авдеевки под Донецком.

Этот весьма серьезный обстрел якобы не нес угрозы нашим защитникам; они не открывали ответный огонь.

За первые семь часов 28 августа Ярослава Зорина боевых действий и нарушений перемирия не зафиксировала.

Между тем, очень любопытную информацию сообщила ОБСЕ (смотри скрин). Специальная мониторинговая миссия впервые зафиксировала в серой зоне у Пищевика под Мариуполем систему траншей общей длиной около 900 метров. Фактически это целый укрепрайон.

Предыдущее наблюдение, по итогам которого данные траншеи ОБСЕ не заметила, имело место 7 июня. Напомним, текущее перемирие стартовало 27 июля.