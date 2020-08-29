Мэр Ивано-Франковска призвал горожан выходить на протесты из-за карантина

Мэр Ивано-Франковская Руслан Марцинкив назвал решение центральной власти внести город в «красную» зону и ужесточить карантин – необоснованным, и считает, что его следует отменить.

Это следует из его речи перед горожанами, опубликованной в Фейсбуке политика.

Выступая на городской площади 28 августа, городской глава призвал жителей выходить на мирный протест, чтобы заявить о своем несогласии с таким решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Включение Ивано-Франковска в «красную» зону карантина – это политическое решение…, субъективное и необоснованное… критерии, установленные на уровне государства, субъективные. Идет политический шантаж запада Украины», – заявил Марцинкив.

Он пояснил, что в число больных коронавирусом влючили всех пациентов с пневмонией и это испортило статистику.

Мэр заверил, что город не будет игнорировать распоряжение центральной власти, но в то же время призвал жителей выразить мирный протест.

«Я призываю мирным способом высказывать свой протест», – сказал он.

Из-за отнесения с 31 августа Ивано-Франковска к «красной» зоне эпидемической опасности в связи с распространением COVID-19 в городе не будут работать школы и детсады, а общественный транспорт будет курсировать в режиме спецперевозок.

Соответствующее решение было принято 28 августа на заседании Ивано-Франковской городской комиссии по ТЭБ и ЧС, где решали, как будет жить город в условиях «красной» зоны, передавало агентство УНИАН.

Отмечалось, что в соответствии с решением комиссии, в городе с 31 августа общественный транспорт будет курсировать в режиме спецперевозок, а школы и детсады не будут работать с 1 сентября.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил тогда, что в городской совет обратились перевозчики и предприниматели, которые выразили свое несогласие с решением правительства отнести город к «красной» зоне.

«Мы действуем в пределах компетенции законов Украины. Кому-то бы очень хотелось пооткрывать здесь кучу уголовных дел, но я считаю, что сегодня громада Ивано-Франковска должна показать свою позицию. Зная, что сегодня будет заседание этой комиссии, в городской совет обратились предприниматели и перевозчики. Они выступили категорически против внесения города в «красную» зону. Я, как человек, поддерживаю это обращение…», — подчеркнул Марцинкив.

Он назвал решение об отнесении города к «красной» зоне политическим.

«Я не знаю, к чему это приведет, но критерии оценки со стороны государства должны быть объективными. Поэтому обращаюсь к президенту, премьеру и правительству с требованием пересмотреть свое решение и учесть настоящие показатели заболеваемости в Ивано-Франковске», — заявил мэр.