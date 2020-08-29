В Днепре маршрутчик “покрыл матами” пассажирку за то, что расплатилась крупной купюрой

28 августа в одной из маршруток Днепра снова произошел неприятный инцидент – водитель стал нецензурно выражаться в адрес пассажирки лишь за то, что женщина хотела расплатиться купюрой в 200 гривен.

Очевидцы, которые пытались заступиться за горожанку, также были «покрыты матами».

Видео инцидента показали на фейсбук-странице Громадський транспорт Дніпра та області.

-Весь этот сыр-бор из-за того, что женщина оплатила проезд купюрой̆ 200 гривен, — объяснил автор поста Юрий Калиниченко.

Инцидент не остался незамеченным. На ситуацию отреагировал специалист департамента транспорта Днепровского горсовета Иван Васючков, который провел с водителем разъяснительную беседу и обнародовал видео, где маршрутчик приносит свои извинения.

— Сегодня в соцсети попало видео, на котором водитель во время конфликтной ситуации оскорбляет пассажира. Недостойный поступок. Уже через час водитель приносит свои извинения, — информировал Иван.