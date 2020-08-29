В Днепре в водоеме нашли заряженный гранатомет (видео)

В Днепре на дне водоема во вемя купания нашли заряженный гранатомет

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на “Днепр оперативный”.

Так, в Днепре мужчина, купаясь в водоеме во время отдыха, нашел гранатомет, который к тому же оказался заряженным.

По данным днепровских СМИ, мужчина отдыхал с сыном возле водоема. Купаясь, он нащупал в воде странный предмет. Достав его из воды, мужчина понял, что это гранатомет.

Он сразу же вызвал на место происшествия взрывотехников. По прибытию, спасателями было установлено, что гранатомет заряжен.

Боеприпас, по данным СМИ, не смогли обезвредить на месте, поэтому его отправили на дальнейшую экспертизу.

На видео, которое снимает ребенок, можно услышать, что во время купания отдыхающие нашли гранатомет.

“Папа нырнул – нашел гранатомет. Я думал, это раки будут, а нашел гранатомет и теперь не может с ним вылезти”, – комментирует ребенок и смеется, а мужчина говорит, что нужно вызывать ГСЧС.