Террористы жестко прессуют «бюджетников», не желающих получать паспорта РФ и «ДНР»

Как известно, на территории ОРДО и ОРЛО работают только центральные «республиканские» банки оккупантов, которые созданы на базе «отжатых» украинских банков (прежде всего «Приват» и «Ощад») и с горем пополам обеспечивают местное население узким спектром банковских услуг. Между тем, сегодня «ЦРБ» квазиобразования ДНР дополнительно ограничил свою деятельность вплоть до третьего сентября. Якобы из-за технических работ, связанных с переходом на 20-значные банковские счета по стандартам РФ.

На этот период приостановлены: открытие (изменение, закрытие) новых (старых) счетов для физических лиц и заказ платежных карт; перевыпуск и выдача новых платежных карт; возвращение изъятых банкоматами карт; пересылка и перевод счетов между отделениями. Остальные услуги вроде бы будут предоставляться.

Между тем, местный житель «aθvilad͡ʒeɾar» сообщает, что террористы ДНР ужесточают давление на тех, кто не хочет получать российские и «республиканские» паспорта:

«В Горловке усилили прессинг бюджетников, не желающих добровольно получать аусвайсы раши и дыры. «Отказникам» угрожают проблемами на работе, вплоть до увольнения. Говорят, что бюджетным организациям даны жесткие указания, чтобы у всех сотрудников обязательно были паспорта РФ и днр».