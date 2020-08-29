«Список погибших зачитывали почти 40 минут. К сожалению, мы не можем сократить это время», — Зеленский

В субботу, 29 августа, отмечается День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не забывать этот день.

«Сегодня очень важный день для независимой Украины! Сегодня мы чтим память Героев Украины, действительно наших самых лучших украинцев, которые защищали и обороняли границы Украины, защищали наш суверенитет, нашу территориальную целостность. Этот день неслучаен. Именно в этот день случилась Иловайская трагедия, Иловайский котел. Мы не должны забывать этот день! Мы не должны забыть каждую фамилию, которая сегодня звучала… Я спросил, сколько минут мы сегодня оглашали фамилии, имена и отчества наших парней. Это длилось около 40 минут. К сожалению, мы не можем сократить это время. Но мы, как государство, можем сделать все, чтобы это время не увеличивалось», — заявил он в своем видеообращении.

Зеленский также призвал не забывать тех, из-за кого украинские бойцы погибли в Иловайском котле.

«Я знаю, что создан в Генеральной прокуратуре департамент войны, именно для того, чтобы расследовать такие громкие, к сожалению, кровавые дела. Будем надеяться, что они будут в этом направлении идти вперед», — сказал он.

Также президент подчеркнул, что задача украинской власти — сделать все возможное для того, чтобы не забылось имя ни одного героя, павшего в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Вряд ли мы можем надеяться на то, что такая рана… такая рана на теле истории Украины и такая рана на сердце родителей всех погибших когда-нибудь затянется. И я вам честно скажу, откровенно: украинская власть должна делать все, чтобы эта рана не затянулась, чтобы каждое имя никто не забыл, и каждый год мы рассказывали не только детям погибших, не только родителям, которые потеряли своих детей, а чтобы мы рассказывали ежедневно, что такие трагедии в Украине были, что такие герои в Украине были и есть, которые отдают свою жизнь. Рассказывать нужно всем детям. И мне кажется, что это наш главный долг — нести везде историю Украины, историю наших героев», — заявил Зеленский.

В мероприятиях ко Дню памяти защитников Украины, которые происходили у Министерства обороны, также приняли участие члены семей погибших воинов, представители Вооруженных сил, сектора безопасности и обороны, ветераны АТО/ООС, руководство Верховной Рады, Кабинета министров, Офиса президента Украины.

Во время церемонии былы названы фамилии 223 военнослужащих, погибших в этот день в 2014—2019 годах. После каждой фамилии воины почетного караула били в колокол и салютовали из личного оружия одним залпом.

После этого президент вручил три государственные награды, присвоенные за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Так, званием Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» отмечен посмертно майор Андрей Жук. Он погиб на Донбассе в 2016 году во время боевого столкновения с диверсионно-разведывательной группой, сохранив при этом жизнь одному из солдат. Награду павшего военнослужащего получила его мать Лидия Васильевна.

Также звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» Зеленский присвоил прапорщику Вячеславу Кубраку (посмертно). Военный погиб в 2019 году, когда во время выполнения задания по разминированию у Водяного группа вместе с Вячеславом была вынуждена отступать из-за обстрела со стороны противника, но наткнулась на минно-взрывное заграждение. Во время самостоятельного обезвреживания взрывного устройства военный получил ранения. После нескольких дней борьбы за его жизнь Вячеслав умер в Днепропетровской областной больнице. Награду Героя президент вручил его жене Анастасии.

Кроме того, орденом «За мужество» III степени посмертно награжден доброволец Виктор Дектярев, который участвовал в боях за Иловайск и получил там ранения, после этого занимался волонтерской деятельностью. Погиб он в центре Киева в 2019 году, героически закрыв своим телом гранату, которую активировал другой человек при попытке самоубийства. Награду погибшего получила его жена Александра.

Напомним, что День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность страны учредил президент Украины Владимир Зеленский. Указ был подписан 23 августа 2019 года.