Fitbit в черепе: Илон Маск представил чип Neuralink, который вживляется в голову человека

Илон Маск провёл вторую публичную демонстрацию технологии Neuralink 28 августа. В ходе презентации он представил переработанную версию нейроинтерфейса, ответил на вопросы и показал результаты работы на двух свиньях — им успешно имплантировали чип и считывали мозговую активность, пишет VC.ru.

Он заявил, что в первую очередь Neuralink предназначен для лечения заболеваний, таких как паралич, деменция и болезнь Альцгеймера. Презентация направлена на поиск талантливых специалистов для работы над проектом, а не сбор инвестиций, отметил Маск.

Миллиардер сравнил новую версию Neuralink с другими нейроинтерфейсами и прошлым прототипом — по его словам, предыдущая версия с внешним заушным передатчиком была слишком громоздкой.

Теперь вся электроника размещена в чипе, размером 23×8 мм — он получил название Link.



Новый чип более функциональный и производительный, чем все прошлые модели нейроинтерфейсов. Например, он может транслировать музыку и работать с различными устройствами по Bluetooth-соединению.

Число электродов для передачи информации от нейронов уменьшилось с 3072 до 1024.

Считывание активности мозга происходит внутри чипа, а данные с чипа и на чип передаются по беспроводной связи — будет разработано мобильное приложение для управления Neuralink. Радиус действия — до 10 метров.

Основная задача команды — создать долговечное устройство, которое сможет работать без деградации десятки лет.

Устройство работает без подзарядки весь день, заряжается за ночь с помощью магнитной зарядки.

Имплантацию чипа проводит полностью автоматический робот-хирург — он просверливает в черепе небольшое отверстие и подключает Link к мозгу через гибкие нити.

Маск обещает, что операция проводится в течение часа и может быть выполнена без анестезии — нет риска и повреждения тканей и нервной системы, а покинуть клинику можно будет в тот же день.

После операции место операции зарастает, а люди даже не будут подозревать, что у человека установлен нейроимплантат.

Работу устройства Маск показал на двух свиньях, которым успешно вживили чипы за два месяца до демонстрации.

«Это как Fitbit с маленькими проводами у вас в черепе. Перед вами здоровая и счастливая свинка с имплантом, который стоит уже пару месяцев и отлично работает», — говорит Илон Маск.

Удаление импланта не влияет на функции нервной системы: одной из свиней чип удалили, животное продолжает себя хорошо чувствовать. Поэтому Neuralink можно при желании удалять или обновлять на более актуальную модель без вреда для здоровья.

Во время презентации на экранах демонстрировались показатели мозговой активности свиньи: чип отслеживал активность осязательного центра мозга животного и реагировал на прикосновения пятачка к объектам.

Интерфейс может тонко работать с нервной системой. Например, когда свинья находила пяточком еду, чип фиксировал пиковую активность нейронов.

Пока Маск продемонстрировал только чтение сигналов мозга, но в перспективе Neuralink планирует, чтобы устройство могло не только считывать, но и записывать информацию — в лечебных целях.

Маск заявил о том, что в июле 2020 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) отметило Neuralink, как инновационный продукт. Текущие тесты безопасности показывают максимальные оценки во всех категориях.

Компания готовится и к первым тестам на людях и ждёт проведения проверок и выдачи разрешений и лицензий.

После презентации команда Neuralink ответила на несколько вопросов журналистов.



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