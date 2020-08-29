Mercedes-Benz обновил цветовую палитру внедорожника G-Class

Чаще всего те, кто выбирает Mercedes-Benz G-Class, так или иначе хочет выделиться.

Поэтому неудивительно, что G-Class 2021 модельного года получает более широкий спектр цветов и опций отделки в рамках программы настройки Mercedes Manufaktur.

Mercedes заявляет, что общее количество комбинаций теперь включает в общей сложности 34 оттенка экстерьера и колоссальные 54 вида внутренней обивки, некоторые из которых являются вариантами Manufaktur, а некоторые — стандартными предложениями.

Ожидается, что новые внешние цвета Manufaktur будут стоить 6500 долларов каждый, как и текущий ассортимент из 11 индивидуальных вариантов окраски.

Изображенные на фотоснимках обновленные модели G-Class для европейского рынка выполнены в трех приятных оттенках: Classic Grey Uni, Deep Green Uni и China Blue. Mercedes утверждает, что эти упрощенные цвета являются в своем роде отсылкой к прошлому Gelendwagen.

Небольшие обновления оборудования включают новую стандартную беспроводную зарядку для телефона, доступные 20-дюймовые колеса и дизайн-пакет под названием AMG Night Package Magno.

G-Class по-прежнему будет доступен в вариантах G550 мощностью 416 л.с. и AMG G63 на 577 л.с.