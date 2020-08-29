В Беларуси женщины вышли на марш солидарности, есть задержанные

В субботу, 29 августа, в столице Беларуси Минске начался женский марш солидарности.

Шествие в столице началось в 16:00 на площади Победы, после чего протестующие против действующей власти начали движение к площади Независимости.

Женщины вышли с плакатами, бело-красно-белыми флагами, которые Лукашенко накануне связал с Гитлером, и кричат «Живе Беларусь».

«Радио Свобода Беларусь» сообщило, что едва успел начаться марш, как пошли первые задержания протестующих. Человек в черном задержал даже их журналиста, это произошло в прямом эфире.

В 16:35 на вход и выход закрыли станции метро Октябрьская, Купаловская, Площадь Ленина и Площадь Победы. Поезда на них следуют без остановки. Метрополитен сообщил, что это сделали в целях обеспечения безопасности пассажиров, и приносит извинения за временные неудобства.

ОМОН не дал протестующим пройти по проспекту Независимости, поэтому они развернулись и пошли в сторону Уручья.

Марш солидарности начался в 16:00 Telegram-канал TUT.BY новости

Женщины вышли на протесты против власти Telegram-канал TUT.BY новости

СМИ заявили о первых задержаниях Telegram-канал TUT.BY новости

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Марш солидарности начался на площади Победы Telegram-канал TUT.BY новости

Женщины в Минске вышли на протест Скриншот из видео