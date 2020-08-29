Тихановська бачить Росію посередником у діалозі з Лукашенком

Колишній кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська бачить Росію учасником процесу виходу Білорусі з кризи в разі необхідності міжнародного посередництва.

Про це вона заявила в коментарі телеканалу Euronews.

«Оскільки це криза всередині країни, і вона не спрямована проти будь-якої держави, то ми беремо на себе відповідальність у вирішенні цієї кризи шляхом переговорів всередині країни. Але, якщо нам знадобиться міжнародне посередництво в переговорах, ми, звичайно ж, бачимо Росію як одного з учасників цього процесу. Росія – це країна, з якою ми дружимо, з якою у нас тісні взаємовідносини», – зазначила Тихановська.

Також вона наголосила, що діяльність Координаційної ради опозиції спрямована на переговори, діалог, ініціалізацію діалогу з урядом. «Це і найближчі, і довгострокові плани. Ми сподіваємось, що діалог почнеться якомога швидше, щоб політична криза не вдарила дуже сильно по економіці країни», – зазначила вона.

Екс-кандидат у президенти наполягає на тому, що результати виборів були сфальсифіковані.

«Народ розуміє, що нинішній президент… Вони його не вибирали. І вони захищатимуть свій вибір. Влада, яка є зараз, вони її вже не приймуть. Тому двовладдя як такого бути не може. У нас є один лідер, і народ, люди Білорусі знають, хто це», – заявила Тихановська.