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«Слуга народа» выдвинет в мэры Одессы известного комика

29.08.2020

Кандидатом на пост мэра Одессы от партии президента Украины Владимира Зеленского СН стал Олег Филимонов.

Об этом сообщает «Главком», передает  «Хвиля». 

Партия «Слуга народа» накануне съезда, который состоится в понедельник, 31 августа, определилась со своими кандидатами в мэры областных центров. Некоторые из этих кандидатов уже были представлены и они уже фактически начали избирательную кампанию, по некоторым официальная информация прозвучит на съезде. 

Однако, как стало известно из источников в «Слуге народа», за кресло мэра Одессы от партии будет бороться Олег Филимонов — участник «звездного» состава команды КВН «Одесские джентльмены».

Олег Филимонов родился 26 марта 1952 года в Николаеве. Окончил Одесский государственный университет, факультет романо-германской филологии. Защитил кандидатскую диссертацию, потом докторскую. Был доцентом кафедры иностранных языков ОГУ.

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