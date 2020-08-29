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В одесской многоэтажке оборвалась кабина лифта с подростком

29.08.2020

В Одессе в субботу, 29 августа, в жилом многоэтажном доме по улице Александра Невского, 49 в Киевском районе оборвалась кабина лифта, в которой находился 15-летний подросток. Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

«Вызов в службу спасения „101“ поступил в 14:29. Прибывшие на место спасатели с помощью шанцевого инструмента открыли двери лифта и передали мальчика работникам скорой помощи. Информация о состоянии пострадавшего уточняется», — сообщили в региональном главке ГСЧС.

По словам жильцов, «подобное случалось и ранее, однако обходилось без скорой помощи, а вот нынче пареньку не повезло…».

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