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Решение суда по главе НАБУ прекратило полномочия Сытника, – представитель президента

29.08.2020

Решение Конституционного суда Украины относительно директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника заблокировало его работу, поскольку его полномочия прекращены. При этом ведомство продолжает действовать.

Об этом заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский, – передает “УНН”.

“В законе о Национальном антикоррупционном бюро есть исчерпывающий перечень оснований для досрочного прекращения полномочий председателя, и таких оснований, как решение Конституционного суда, там нет. С другой стороны, есть решение Конституционного суда, которое необходимо выполнить. Самый первый вариант – президент должен издать указ об увольнении председателя НАБУ на основании решения Конституционного суда. Пойдет ли президент таким путем – пока я не могу сказать. Потому что вопрос очень неоднозначный и требует детального изучения”, – сказал он. 

В то же время Вениславский уточнил, что другого субъекта кроме президента, который вправе уволить Сытника, сейчас нет.

“Господин Сытник назначен на должность указом президента, на основании которого и возникли трудовые отношения с Артемом Сытником. Никакого другого субъекта, который вправе сейчас увольнять господина Сытника с должности, кроме президента, я сейчас не вижу”, – рассказал он.

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