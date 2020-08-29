Курьез: в киевском зоопарке тигры играли с арбузами, как с мячами (видео)

Кошки остаются собой, будь то домашний сфинкс, дворовой хвостатый или даже большой тигр. Очередное тому доказательство продемонстрировали в киевском зоопарке, где для хищников устроили день арбуза.

Каждому из тигров предложили по одному плоду, и решили понаблюдать, кто съест, а кто нет. И как выяснилось, среди больших кошек арбуз стал популярен не благодаря сочности или сладости, а из-за формы. Будто мячи, арбузы катались из лапы в лапу, тигры демонстрировали чудеса ловкости и смекалки.

Кто-то даже попробовал бахчевые, а позже съел.

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