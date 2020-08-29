Украинцев разозлила зарплата врача за работу с больными COVID-19

Украинский врач Мирослава Дворницкая за работу с больными коронавирусом (COVID-19) в реанимации хмельницкой больницы получила 3786 грн зарплаты.

Как сообщил в Facebook ее муж Иван Жеведь, жена работает полный рабочий день.

«Только сегодня у нее 4 пациента с подозрениями на COVID, поэтому работает с ними в защитном костюме», – рассказал он.

Жеведь задался вопросом, надо ли было ради этого 6 лет обучения и 2 года интернатуры.

«Советую ей идти в наблюдательный совет или становиться экспертом с медицинской реформы», – пошутил мужчина.

В комментариях украинцы выразили возмущение таким порядком вещей.

«Ниже зарплаты, чем у врача, в стране нет», «Какой ужас, это унижение», «Печально. Даже не верится, что такое может быть. Нет, я верю. Но…. Это шок», – пишут пользователи.

Facebook Ивана Жеведя

Facebook Ивана Жеведя

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Скрин Facebook