Под Киевом украли четырехлетнюю девочку: похититель признался, что хотел ее изнасиловать

В Борисполе 28 августа на автозаправочной станции похитили четырехлетнюю Елизавету Колисниченко. 29-летний мужчина, укравший ребенка, был задержан через несколько часов. На допросе он признался, что хотел изнасиловать девочку.
Управление Национальной полиции в Киевской области опубликовало видео, на котором видно кадры похищения ребенка на автозаправке.
Также на записи задержанный рассказал, что планировал «надеть презерватив на интимное место и хотел ее изнасиловать».
«Я не помню, было ли там что-то, или нет. После этого сотрудники полиции задержали меня», – отметил мужчина.
Девочку вернули родителям невредимой.
По факту похищения ребенка открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.4 ст.152 (изнасилование), ч.4 ст.153 (сексуальное насилие) и ст.15 (покушение на уголовное преступление) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание, которое грозит мужчине – лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
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