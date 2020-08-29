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Минздрав назвал регионы Украины, по которым коронавирус ударил больше всего

29.08.2020

В Украине, которая побила еще один рекорд по суточному приросту случаев коронавируса (+2481), сейчас наибольшее количество активных больных наблюдается на Харьковщине, Тернопольщине и в Киеве.

Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, наибольшее количество случаев COVID-19 за последние сутки зарегистрировано в городе Киев – 265.

При этом в Харьковской области – 247 случаев, Тернопольской – 227, Львовской – 190, Ивано-Франковской – 182, Одесской – 170 и Черновицкой – 142.

Ситуация в регионах:

  • Винницкая обл. – 3872 (+72)

  • Волынская обл. – 5370 (50)

  • Днепропетровская обл. – 2236 (+74)

  • Донецкая обл. – 1369 (+51)

  • Житомирская обл. – 3155 (+92)

  • Закарпатская обл. – 7385 (+83)

  • Запорожская обл. – 1520 (+33)

  • Ивано-Франковская обл. – 8843 (+182)

  • Кировоградская обл. – 795 (+5)

  • г. Киев – 12984 (+265)

  • Киевская обл. – 5489 (+92)

  • Львовская обл. – 14168 (+190)

  • Луганская обл. – 295 (+21)

  • Николаевская обл. – 1118 (41)

  • Одесская обл. – 6921 (+170)

  • Полтавская обл. – 738 (+33)

  • Ривненская обл. – 9019 (+98)

  • Сумская обл. – 1398 (+37)

  • Тернопольская обл. – 5705 (+227)

  • Харьковская обл. – 8691 (+247)

  • Херсонская обл. – 386 (+12)

  • Хмельницкая обл. – 2297 (+103)

  • Черновицкая обл. – 9997 (+142)

  • Черкасская обл. – 1482 (+92)

  • Черниговская обл. – 1745 (+69).

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