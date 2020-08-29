Минздрав назвал регионы Украины, по которым коронавирус ударил больше всего

В Украине, которая побила еще один рекорд по суточному приросту случаев коронавируса (+2481), сейчас наибольшее количество активных больных наблюдается на Харьковщине, Тернопольщине и в Киеве.

Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, наибольшее количество случаев COVID-19 за последние сутки зарегистрировано в городе Киев – 265.

При этом в Харьковской области – 247 случаев, Тернопольской – 227, Львовской – 190, Ивано-Франковской – 182, Одесской – 170 и Черновицкой – 142.

Ситуация в регионах: