Расстрел автобуса с людьми Кивы: суд избрал меру пресечения подозреваемым

В субботу, 29 августа, в Киевском районном суде Харькова начался суд по делу о расстреле автобуса с членами организации «Патриоты – за жизнь» народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы.

Как сообщает местный Telegram-канал «ВЕХА», суд избрал меру пресечения двум подозреваемым.

«Первому подозреваемому дали два месяца СИЗО без права внесения залога», – говорится в сообщении.

На странице «Национального корпуса» в Telegram уточнили, что мужчину зовут Максим Гарманов. Он юрист, ветеран 25-й воздушно-десантной бригады, участник боевых действий, зоозащитник, волонтер приютов для животных.

Подозреваемый Максим Гарманов «Национальный корпус» в Telegram

Второму подозреваемому, Кириллу Литвинову, суд Харькова избрал такую же меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 октября.

Напомним, что на трассе Киев – Харьков 27 августа остановили, а затем расстреляли из травматического оружия автобус с членами организации «Патриоты – за жизнь». Три человека получили ранения, еще у одного – черепно-мозговая травма.

Полиция оперативно задержала группу подозреваемых.

Подозреваемым избрали меру пресечения «ВЕХА» в Telegram

Cуд состоялся в Харькове «ВЕХА» в Telegram