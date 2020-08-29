Королева Ранія презентувала новий офіційний портрет: яке вбрання обрала модниця (фото)

У Йорданії очікують на день народження Її Величності Ранії, яке відзначатимуть 31 серпня. Від урочистостей королівська родина вирішила відмовитись, однак традиційний портрет все ж опублікували у мережі.

Фото з’явилось на офіційному сайті королівської родини та стрімко поширилось у мережі та західних ЗМІ. Перед камерою королева Ранія позувала у білосніжній сукні, оздобленій мереживом та ґудзиками. Відомо, що вбрання Її Величність обрала у колекції бренду із Саудівської Аравії – Ashi Studio.

“Цей портрет королеви Ранії дуже своєчасний, він для мене є уособленням безмежних можливостей і дуже надихає. Велика честь, що вона вибрала цю сукню, через яку я хотів показати силу. Бажаю міцного здоров’я і вітаю Її Величність з днем ​​народження!” – зазначив дизайнер Мохаммед Аші.

Наразі деталей святкування 50-річчя королеви Ранії не розсекречують. Однак у ЗМІ переконані, що королівська родина Йорданії не буде влаштовувати традиційний парад, щоб не наражати людей на небезпеку інфікування коронавірусом. Водночас ювілей королеви відсвяткують у сімейному колі.

Що відомо про королеву Ранію

Королева Ранія народилась у сім’ї лікарів та не мала королівських титулів до весілля з Абдаллою ІІ. Саме це і підкорило йорданців, адже у спілкуванні з людьми різних верств населення Її Величність з легкістю знаходить спільну мову.

“Я виросла в звичайній родині, яка робить прості речі: ходить в кіно, тренажерний зал, ресторани. Ми дружили з людьми з різних верств суспільства, чому я не перестаю радіти. Батьки прищепили мені, моїм сестрі і брату розуміння, що праця – ключ до успіху”, – розповідала в одному інтерв’ю королева Йорданії.

Окрім того, що Ранія є однією з найкрасивіших королев світу, вона ще й народна улюблениця. За роки своєї роботи в палаці Її Величність реалізувала важливі соціальні проєкти, які допомагають йорданцям удосконалити систему освіти та медицини.