Основные направления инкорпорации Беларуси в состав РФ в целом такие же, как были в Украине в 2013-2014 годах, – белорусский журналист

Конечно, Беларусь – это не Украина, в каждой стране есть свои нюансы. В Украине произошел сбой, Кремль не взял в расчет украинский народ. А сможет ли сплотиться народ Беларуси и дать отпор России?

Основные направления сценарного плана по инкорпорации Беларуси в состав РФ в целом такие же, как были в Украине в 2013-2014 годах.

1. Руками местных политических элит организуется протест и транзит власти от одного зарвавшегося царька посредством манипулятивных технологий другому, более лояльному Кремлю, который в дальнейшем должен слить всю страну.

2. Если при реализации этого плана возникают какие-либо трудности, то тогда льется кровь, цивилизованный мир в ужасе, а зарвавшийся феод превращается в международного изгоя и у него только одна дорога – вести страну в тесные объятия РФ.

3. В случае непредвиденных обстоятельств, меняющих кардинально сценарный план, страну погружают в состояние хаоса и войны и начинается открытая оккупация.

Конечно, Беларусь – это не Украина, в каждой стране есть свои нюансы. Поводы разные, но цель одна и та же. Если в Украине хватило часа жестокого избиения под видеофиксацию на Майдане в ночь на 30 ноября 2013 года, чтобы встала вся страна, то в Беларуси, для того чтобы достичь нужного эффекта, пришлось лупить народ 4 дня по всей стране. В Украине противостояние затянулось, а в Беларуси события развиваются намного быстрее. В Украине в основном использовали ресурсы местных олигархов, а в Беларуси – российских. В Украине условное «Путин – спаси!» говорили Янукович и часть его сторонников, а в Беларуси – Лукашенко наряду с теми, кого называют оппозицией, вместе попросили Путина разобраться и понять. Нашли себе справедливого арбитра.

В Украине произошел сбой, Кремль не взял в расчет украинский народ, который при угрозе интервенции, в отличие от политических элит, видя, как сливают всю страну, сплотился, взял сам в руки оружие и защитил свое государство. Да цена была невероятно большая – 15000 жизней, потеря части территории, падение экономики и хаос, но государство Украина сохранилось. Сможет ли сплотиться народ Беларуси и дать отпор?

Несмотря на то, что Лукашенко ненавистен Путину, самый вероятный путь инкорпорации Беларуси будет происходить при формальном президенте Лукашенко, который, судя по всему, уже находится в изоляции под плотной опекой российских спецслужб. Но это не означает, что все уже предрешено. Ситуация может измениться, и в планы могут быть внесены коррективы.

На мой взгляд, для Кремля был бы идеальный вариант, если бы Запад купил «кота в мешке» и признал Тихановскую президентом. Тогда произошел бы транзит власти и последующая за ней инкорпорация, но уже с формальным президентом Тихановской. И в этом случае Запад не смог бы ничего возразить. У Путина был бы веский аргумент, вы же сами легитимировали Тихановскую, а она захотела пойти по этому пути. Пожинайте теперь свои плоды.

Инкорпорация Беларуси при нелегитимном на международном уровне президенте Лукашенко с точки зрения международного права не будет признана цивилизованным миром, а следовательно, для РФ есть все основания получить очередной пакет санкций. Поэтому уже сейчас международному сообществу надо педалировать вопрос введения санкций не только по отношению к Лукашенко и его клике, но и непосредственно к Российской Федерации.

Может ли Кремль вернуться к плану инкорпорации Беларуси через альтернативу Лукашенко? Да, может, но только в случае, если не удастся погасить народной протест, и люди дальше будут массово протестовать, несмотря на пока мягкие репрессии, которые уже начались. Но возможны вариации.

По сути, Лукашенко уже представлен полным неадекватом в глазах всего мира. Четыре дня садистского избиения своего народа, заявления, что новые выборы только через его труп, вывод войск к западной границе, отказ общения с Меркель и Макроном, беганье с автоматом, когда против него – безоружный народ, ситуативный штаб верховного главнокомандующего с пресс-секретарем и несовершеннолетним младшим сыном. Кстати, а где старшие сыновья, неужели уже лишены доступа к телу? Полагаю, что публичное представление Лукашенко неадекватным психопатом сделано намеренно.

Далее вполне может произойти, как в Украине. Будет спровоцировано столкновение с применением оружия, по итогу прольется много крови, мир в очередной раз в ужасе содрогнется, и Ангела Меркель с Макроном сами позвонят Путину и скажут: «Володя, это твоя зона ответственности, сделай что-нибудь, чтобы остановить насилие». И Путин сделает, он уже об этом всех предупредил. Введет войска, чтобы «освободить» народ от ненавистного диктатора. Проведет выборы под своим контролем и получит Беларусь в качестве приза.

Что будет при этом с Лукашенко? Вариантов много. Может, успеет убежать, купив себе свободу на те деньги, что откладывал на черный день. А может, инсульт или инфаркт – в арсенале Кремля много способов. Может погибнуть от рук разъяренной толпы или от нападения условных «бандеровцев», привезенных из оккупированных территорий украинских коллаборационистов.

Ждет ли мягкий, менее кровавый вариант поглощения Беларуси или жесткий – будет понятно из того, как дальше будут развиваться события. Путин может ввести войска как с целью «защитить» диктатора от народа, так и с целью «защитить» народ от диктатора. Выбор за ним. Помогут ли Беларуси и его народу внешние силы – большой вопрос, многое будет зависеть от того, как на фактическую оккупацию отреагирует сам белорусский народ…

Александр ЦЫНКЕВИЧ, белорусский журналист