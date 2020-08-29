Саша Сотник: Имперская рептилия все ближе подползает к Минску для последнего броска

20 лет красно-коричневый лубянский крокодил ждал этого часа: отыграться на строптивом и хитро-сделанном колхознике, и наконец – сожрать Беларусь. И этот час настал: приличный кусок восточно-европейской территории лежит на носу у крокодила, и тот, источая слезы умиления, решает – как именно сожрать? Банально проглотить или залихватски подкинуть в воздух, чтобы после пары пируэтов с цирковым эффектом захлопнуть пасть?

Политическая публика офонареет от такой дерзости! Она и так уже смотрит, размазывая сопли дипломатической озабоченности, но не рискует дать рептилии по морде с ноги: звероящер токсичен и злопамятен – может и укусить. А Европа озабочена пандемией, она закрывается, делясь на красно-оранжевые зоны – до Беларуси ли ей сейчас? Тем более что сами белорусы не высказывают страстного желания двинуться в направлении евроинтеграции, да и Светлана Тихановская медлит, час за часом отдавая инициативу в руки подлого диктатора, который уже вполз в объятия «старшего дракона».

Накануне в Минск снова прилетел борт ФСБ со старым сахарозаводчиком Патрушевым, который обсудил последние детали вхождения Беларуси в состав империи. Старый взрывник-гексогенщик оторвал шустрые лапки строптивому таракану – теперь точно никуда не убежит. И, наконец, бункерный супер-карлик, цепляясь щупальцами за кресло, сказал Москве, Минску и миру самое главное: отряд «зеленых человечков» сформирован, план по захвату Беларуси готов, а в качестве сладкой пилюли – нате вам миллиард долларов, который вы были нам должны. Сожрать целую страну Восточной Европы, заплатив за нее всего один миллиард? – поистине бесценно!

План по учреждению СССР – 2:0 идет к своей реализации. Пока белорусы ходят мирными стайками на протестные митинги в попытках очеловечить фашистствующих силовиков и призвать их к братанию – имперская рептилия все ближе подползает к Минску для последнего броска. Большая акция на площади Независимости назначена на 30-е августа. Скорее всего, ей дадут пройти мирно и без эксцессов, а после того, как народ разойдется по домам (а нет никаких симптомов того, что он не разойдется) – операция «Аншлюс» вступит в свою завершающую фазу. «Зеленые человечки» Путина наверняка уже там, и ждут решительной отмашки от командования. Таракан уже опутан паутиной, и никуда не дернется, а лубянская Черная вдова чертовски голодна, и жаждет начать смертельную трапезу.

Остальное – дело техники: дорожная карта по вхождению Беларуси в состав вновь создаваемого «Союза» уже готова. В принципе, она была написана так давно, что изрядно запылилась, и в связи с изменившимися реалиями её даже переписали. Но главное – она есть. Путин, бредящий об историческом статусе «собирателя советских земель», жаждет провернуть эту политическую аферу как можно скорее. Ему не терпится урыть Горбачева при жизни: «Смотри, паскуда имперская, как я вспотел на галерах, прежде чем приступил к собиранию того, что ты разбазарил!..»

И прикормленные олигархи – все эти Ротенберги с бизнес-челядью – пускают слюни на Беларусь: ведь сколько можно отожрать, как сладко можно поживиться! На пару-тройку лет им точно хватит, а там – глядишь – и Украина перестанет ломаться, как дерзкая девчонка, и, склонив голову, нырнет в объятия папика. При таких обстоятельствах Путин точно – навсегда, ему даже бояться нечего. На Западе меняются президенты и премьер-министры, короли умирают, принцы уходят, и только наше бункерное Путлище живет и процветает, самим фактом своего существования отравляя и дестабилизируя все вокруг.

Учреждение Союза Свободных Суверенных Республик – аналога СССР, сшитого на живую нитку предательства и страха, – проект сверхдорогой, и на первый взгляд кажется неподъемным. Но он неподъемен только если рассматривать его как часть евразийской политической инфраструктуры. А если он создается как заведомо изгойское государственное образование – максимально закрытое для мира, тоталитарное и милитаризованное? Если в обращение вновь планируется ввести неконвертируемый рубль, как и было в прежнем СССР? Для необразованных совкопитеков будет спета сладкая ария о том, что «новый рубль обеспечен золотом, в отличие от надутого доллара США», и облапошенный пост-совок нальется гордостью и вспенится от ностальгии по брежневской стабильности.

Между тем, от «прелестей» СССР в реальности ленивому пост-совку будет предложен только ГУЛАГ. И налоги, налоги, налоги. Право на труд превратится в почетную обязанность, с возвращением уголовной статьи за тунеядство. В связи с демографическим провалом вернется налог на бездетность. И, разумеется, расширится перечень уголовных статей за «антигосударственную деятельность, экстремизм, терроризм, шпионаж, подстрекательство» и прочие «мыслепреступления».

Интернет будет превращен в эрзац-сеть, без выхода за пределы Рунета. Весь трафик будет отслеживаться и просматриваться под зорким оком Совкомнадзора. Репрессивная машина заработает с удесятеренной скоростью, потому что надо выявлять и пресекать, после чего – отправлять на «зону». «Молодому советскому государству» потребуется много бесплатной рабской силы, чтобы бурить, копать и возводить «великую советскую стену», через которую не просочится ничто чуждое и враждебное. И, если засучить чекистские рукава и хорошенько начистить маузер – то за пять-десять лет вполне возможно достичь серьезного результата, после чего в твое чрево, чавкающее от кровавого фарша, КНДР попросится…

Враждебный внешний мир будет в это время развивать технологии и совершать прорывы в медицине, а замкнутая на себе территория будет отчаянно сопротивляться прогрессу, угрожая ядерным пеплом всему живому.

А потом вечный Путин внезапно умрет. И кто-то снова захочет «Перестройки и гласности», выскочив из кровавого имперского колеса. Но ненадолго. Потому что новый Путин уже будет сидеть в кабинете заместителя мэра какого-нибудь Питера. Или Саратова. Или Мухосранска. И бредить в парадигме преодоления геополитической катастрофы…