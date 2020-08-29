«Россией правит сатана», «Вова, попей чаю!» Хабаровск протестует 50-й день подряд

Жители Хабаровска и других населенных пунктов края приняли участие в 50-й по счету акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала и политических репрессий в регионе.

Об этом сообщает сегодня «Цензор.НЕТ» сообщает со ссылкой на «Настоящее время».

По оценкам мэрии города, в акции приняли участие 1200 человек. По мнению журналистов, речь идет о тысячах людей.

Они прошли по улицам города шествием, вышли к мэрии города, а затем – на площадь имени Ленина.

Собравшиеся скандировали «Путин, выпей чаю, Хабаровск угощает!» и несли плакаты «Долой репрессии», «Наш выбор – наш Фургал».

Полиция задержала одного протестующего – водителя «Фургаломобиля» Андрея Маклыдина. Его обвиняют в создании помех движению транспорта во время участия в акции (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП).

Маклыдина оставили в спецприемнике до суда, который пройдет в понедельник, 31 августа 2020 года.

«Фургаломобиль» – это фудтрак с плакатами в поддержку арестованного губернатора, который вместе с протестующими передвигается по Хабаровску.

Губернатора Хабаровского края арестовали почти два месяца назад, он находится в московском СИЗО. Участники протестов требуют перевести его в Хабаровск и провести открытый процесс над ним в регионе.