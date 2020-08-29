В Украине президент — предатель, а глава ОП работает на Кремль, — мнение

В общем, ахеренно пошутила страна год назад. Шутка вышла хоть куда. Вот только что с ней делать — непонятно…

Скажу свое на тему слитой операции по вагнеровцам.

Сделаю оговорку — мое мнение по Бутусову и Женечки Шевченко всем известно. Особенно по Шевченко…

Но ситуация в том, что судя по всему большая часть информации, что они опубликовали — это правда.

Ермак действительно сломал операцию, которая велась в координации нескольких служб, ради того, чтоб не ссориться с русскими.

Если вам будут рассказывать про то, что это могло сорвать будущие обмены пленных — это манипуляция. Ситуация в том, что мы обменяли всех ключевых боевиков и шпионов. Не осталось никого.

Мы отдали людей, которые взрывали наших спецов в Киеве и Мариуполе. Сбивали самолеты. Мы отдали России людей, которые били Градами по Мариуполю. Мы даже беркутов, расстреливающих Майдан, отдали. Вы думаете, что каких-то ключевых граждан Украины Россия обменяет на пару сепарских бомжей? Нет, к сожалению. Нам нужен был обменный фонд. И Ермак его опрокинул.

У нас совершено преступление против государства. Предательство. Которое покрывается первым лицом.

Я могу понять, когда кумовство приводит к коррупции, и президент это покрывает.

Но мы стали свидетелями уникального случая. Мы стали свидетелями предательства, покрываемого президентом.

И это ситуация сейчас известна в ВР. Известна спецслужбам. Причем, как нашим, так и американским. Этой ситуацией пробуют воспользоваться россияне, чтоб посадить Зеленского на крючок, так как он понимает, что даже если он досидит до конца каденции — то ему придется бежать. Потому что это не Венедиктову по сфабрикованным делам на предыдущего президента направлять. Это преступление которое имеет место, свидетелей и фиксацию.

И тот факт, что спецслужбы опубликовали скомканное кондовое опровержение, хотя внутри этих же спецслужб обсуждается пиздец ситуации — это не тушит пожар. И тот факт, что в ВР среди депутатов идет обсуждение формирования ТСК по этой ситуации и фигуры, которая её возглавит — все это пугает Зеленского.

За год мы получили не только президента, который обвалил экономику и внешнюю политику, но и стал предателем. И которым сейчас Россия может крутить как хочет. Потому что «перемирие», которое он инициировал, он будет поддерживать любыми путями и зашкварами. Пока есть перемирие — он может говорить, что это все было, чтоб не гибли парни. Но как только по нашим войскам ударят, причем ударят организовано и после того как восстановили и укрепили всю линию соприкосновения, в то время как нашим войскам запретили это делать — ну я например буду на Банковой одним из первых на митинге с требованием убрать президента-предателя-капитулянта.

И Зеленский боится. Потому что он уже давно не самостоятелен. И готов заручиться поддержкой любого, кто её даст. Он лучше всех понимает, как слабы его позиции и в какую задницу нас затащил.

И вот тот случай когда приходится думать — а что дальше? Медведчук за этот год укрепился. Бойко в лидерах при досрочных выборах. Нового лидера мы не воспитали. Опять Порох? Предположим. Но ЕС не будет партией власти. А у нас парламентско-президентская республика.

В общем, ахеренно пошутила страна год назад. Шутка вышла хоть куда. Вот только что с ней делать — непонятно.

Ну и по ситуации по сливу операции с вагнеровцами — да, это правда. Да, у нас президент предатель. Да, глава ОП, задницу которого президент прикрыл — откровенный пророссийский чорт, работающий на россиян.

Потому когда вы в очередной раз решите поругаться в патриотической тусовке — не забывайте, что возможно очень скоро вы все будете стоять на одном Майдане. Плечом к плечу. Возможно что очень, очень скоро…