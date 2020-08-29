Российский ЦБ «обнуляет» вкладчиков: депозиты населения начали сгорать в инфляции

Решение ЦБ РФ резко снизить уровень процентных ставок, чтобы дешевыми деньгами разогнать упавшую экономику, оборачивается ударом по миллионам вкладчиков российских банков.

Ускорение инфляции и дальнейшее снижение ключевой ставки Банка России могут привести к тому, что реальные процентные ставки по депозитам физлиц перейдут в отрицательную зону.

Об этом говорится в аналитическом обзоре Ассоциации банков России (АБР) о банковской системе за второй квартал 2020 года.

Уже сейчас в некоторых крупнейших банках доходность рублевых депозитов едва покрывает инфляцию, которую Росстат оценивает в 3,4%, или ниже нее.

Сбербанк 17 августа снизил ставки на 0,23-0,3 процентного пункта, и теперь вклад «Сохраняй» приносит максимум 3,56% годовых, а «Пополняй» — 3,09%.

Райффайзенбанк 21 августа снизил ставки по всем рублевым вкладам, и максимум, который предлагается, — это 2,98%.

Средняя максимальная ставка в банках из топ-10 — 4,45% — по-прежнему выше инфляции, но разрыв тает на глазах: неделей ранее это было 4,52%, в конце июня — 4,8%, в середине мая — 5,5%, в декабре — 6,13%.

Происходящее «деформирует сложившуюся систему фондирования активных операций банков», которые рискуют столкнуться с оттоком средств, говорится в обзоре АБР. Деньги могут пойти на приобретение недвижимости и инструменты финансового рынка. «Если принять во внимание недостаточную финансовую грамотность значительной части общества, вероятность безвозвратных потерь для владельцев сбережений представляется весьма высокой», — считают в ассоциации.

Опрос IDF Eurasia показал, что каждый третий вкладчик планирует забрать деньги из банка, если тенденция на снижение ставок продолжится. Из них 43% планируют вложиться в валюту, 18% рассматривают ценные бумаги, драгметаллы и недвижимость.

Пока объем рублей у физлиц в банках растет — на 961 млрд рублей с начала года, до 25,534 триллиона на 1 августа. Но в структуре уже видны трещины: резко — на 1,7 триллиона рублей — вырос объем текущих счетов, тогда как с депозитов люди вывели более 700 млрд.

Одновременно с взрывной скоростью увеличивается наличная масса: с начала года в обращение поступило 1,8 триллиона рублей, и общий объем «кэша» достиг рекордных 12,4 триллиона рублей.

«Есть четкая тенденция ухода денег с рублевых депозитов в кэш и накопительные счета», — пишет глава Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.

Фактически позиция в рублевом «кэше» с начала года выросла на 3,9 триллиона рублей, оценивает он, добавляя: «Мощный уход в условно беспроцентную ликвидность — это сигнал, который требует очень глубокой оценки ЦБ».

Отчасти это означает, что «текущие ставки стали несущественным фактором для сбережений», поясняет Сучин: люди не видят смысла держать деньги на депозитах и могут начать просто скупать валюту.

«За последние 10 лет накопления в долларах сильно обогнали рубль, но за последние 5 лет ситуация обратна. Сейчас эта премия рублевого депозита около 4%. Но резкое снижение ставок может вести к потере ощущения доходности и обнулению восприятия этой премии — это и есть основной риск для ДКП сейчас и главный ограничитель снижения ставки», — предупреждает Сусин.

ЦБ годами удерживал процентную ставку выше инфляции, но теперь Эльвиру Набиуллину (она — вверху на картинке, — ред.), похоже, «дожали», говорит руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. Дешевые деньги нужны федеральному бюджету, где в июле расходы на треть превышали доходы, а также крупнейшим сырьевым корпорациям, дружно завершившим полугодие с убытками: 113 млрд рублей у «Роснефти», 68 млрд рублей у ЛУКОЙЛа, более 300 млрд рублей у «Газпрома».

Сбербанк CIB прогнозирует дальнейшее снижение ключевой ставки — до 4% к концу года, Альфа-банк — до 3,75%, Bank of America — до 3,5%. «Проблемы экономики будут решаться за счет граждан, доверяющих свои деньги банкам. Интересы предприятий и одной части населения (заемщиков) оказались старше интересов другой», — делает вывод Разуваев.

Но ситуация уже вызывает нарастающее напряжение у госбанкиров, которые подают ЦБ недвусмысленные сигналы. Россияне могут перестать воспринимать банковские вклады как источник сбережений, если уровень инфляции превысит ставку по депозитам, заявил 5 августа зампред пправления ВТБ Анатолий Печатников.

«При том, что прогноз инфляции — 4%, ключевая (ставка) — 4,25%, доходность базовых вкладов — четыре (процента) с небольшим, мы конечно рискуем, что у нас реальная доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации 1995-1996 годов, когда никто всерьез депозиты не воспринимал», — сказал он.

В первом полугодии банки повышали ставки по накопительным счетам, но в дальнейшем они также будут снижаться, как и ставки по вкладам, предупредил Печатников.