В Италии пёс награждён за помощь в период пандемии

Десятилетнего пинчера по кличке Луиджи из небольшого города Фельтре, расположенного на севере Италии, удостоили специальной премии «Собачья верность» 2020 года.

Верного пса наградили за уникальную помощь, оказанную им своим хозяевам в период затянувшегося локдауна, введённого в Апеннинах на фоне пандемии COVID-19. Об этом сказано в заявлении Сони Джентозо, возглавляющей оргкомитет по присуждению международной награды, пишет .

«Ежегодно мы отмечаем собак, которые оказали людям большую помощь, подтвердив на деле, что они действительно самые близкие и верные друзья человека», – рассказывает Джентозо.

В этом году наград были удостоены собаки разлитых пород. Так, например, лабрадор Калипсо был награждён за то, что он вместе со своей хозяйкой спас семерых тонувших в море ребят; немецкая овчарка по кличке Дирк, возраст которой насчитывает 12 лет, на протяжении десяти лет своей жизни помогала сотрудникам службы Гражданской обороны искать пропавших людей. Заслуженную награду получил стаффордширский бультерьер Момо, который спас своих хозяев, разбудив их ночью, когда к их дому вплотную приблизился лесной пожар. Ещё одну награду решили присудить дворняжке Фёбе, благодаря трогательной заботе которой буквально вернулся к жизни её пожилой наставник Джанни. И таких историй очень много.

На этот раз почётное звание primus inter pares («первый среди равных») решено было присудить пинчеру Луиджи. «Этот симпатичный пёс как нельзя лучше соответствует идее нашей премии. Поистине, среди собак он стал главным героем этого года, который мы вряд ли когда-то забудем из-за пандемии COVID-19», — отметила Джентозо. Она считает, что на протяжении тяжёлых недель затянувшегося локдауна большинство четвероногих друзей стали для своих хозяев практически единственным источником радости и надежды. Так и с Луиджи, ставшим настоящим символом непростых испытаний, преодолеть который удалось многим.

История одного героя

Около десяти лет назад в семье Марии Буццат появился пёс Луиджи. Его привезли двухмесячным щенком из города Тревизо. Почти сразу он признал в отце девушки своего хозяина. Мужчина начал занимался воспитанием питомца, отметив его сообразительность и желание постоянно быть рядом с любимыми людьми. Но три года назад хозяин умер, и тогда пинчер решил «жить на два дома». В утренние часы пёс приходил в дом к Марии, на территории которого устроен довольно большой сад, и с интересом вынюхивал, как будто пытаясь выяснить, что же здесь было в его отсутствие. Ужинать и спать Луиджи предпочитал в доме покойного хозяина, где проживает его 69-летняя вдова, мать Марии. Расстояние между домами насчитывает порядка 300 метров. Пёс не изменял своим привычкам и преодолевал этот путь самостоятельно, не выходя на проезжую часть – именно так, как когда-то научил его любимый хозяин…

«Когда в Италии были введены карантинные меры, мы с мамой были вынуждены общаться только по телефону, потому что установленные правила запрещали отходить от дома на расстояние более 200 метров», – делится Мария, отмечая, что для них стало неожиданностью, что Луиджи может выступить в роли настоящего связующего звена для их семьи.

Хозяйка лауреата рассказывает, что всё началось с того, что она захотела показать своей матери одну статью из газеты, однако не могли придумать, как передать её маме. Именно тогда она вспомнила о Луиджи. На помощь пришёл небольшой рюкзачок, внутрь которого была положена газета и ещё несколько гостинцев. «Курьер» с грузом отправился к маме Марии. Спустя примерно 30 минут Луиджи вернулся к отправителю с ответной посылкой. «При этом всем своим видом Луиджи показывал, что готов немедленно вновь отправиться в путь», — вспоминает Мария. Необычный «гонец» стал каждый день курсировать между домами двух женщин. Мария рассказывает, что они и раньше не сомневались в том, что Луиджи любит их семью и с готовностью следует за ними, куда бы они не отправились – в гости, на прогулку или в горы. Удивление вызвал тот факт, насколько серьёзно пёс воспринял свои новые обязанности. «Пёс даже не позволял снимать с себя рюкзак и ложился с ним спать, ожидая, что ему надо будет опять нести свою поклажу», – делится Буццат.

Новость о четвероногом «посыльном» сразу же облетела Фельтре и все рядом расположенные селения. Эту историю рассказали даже президенту области Венето Луки Дзайя, поделившемуся ею с многочисленным подписчикам в соцсетях. Когда Луиджи наградили на международном конкурсе верных помощников, хозяйка написала об этом губернатору, откликнувшемуся вновь.

«Помните о 10-летнем пинчере Луиджи из Фельтре..? Теперь это феноменальное животное получило премию «Собачья верность» 2020 года. Это ещё один повод, чтобы всегда помнить, что эти животные – наши товарищи по жизни, верные и замечательные друзья!» — говорился в сообщении известного политика на Facebook.

Собака – друг человека!

Премия «Собачья верность» была основана в 1960-х годов в городке Сан-Рокко-ди-Камольи рядом Генуи. Как-тот раз на центральной площади рядом с церковью появился пёс по имени Пуччи. Оставленная хозяевами собака была такой доброй, что в скором времени с ней подружились младшеклассники местной школы. Поутру Пуччи встречал малышей, собиравшихся с окрестных деревень перед церковью, и с важным видом провожал до школы. Каждую перемену ребята выходили на улицу для того, чтобы поиграть с собакой и угостить кусочком своего завтрака. После того, как занятия заканчивались, Пуччи провожал детей к храму, где их уже встречали родственники. Именно так продолжалось изо дня в день на протяжении 10 лет.

Городской асессор Джачинто Крешини принял решение отметить заботу удивительного пса – именно в честь него была учреждена специальная премия для собак, помогающих людям. Он рассказал о своём предложении приходскому священнику Сан-Рокко дону Карло Джакоббе. Известно, что святой Рох, именем которого назван городок, почитается среди католиков как покровитель собак и домашнего скота. Согласно легенде, заболевшего чумой святого, который чуть не умер от голода, спасла именно собака, принеся ему хлеба. Она единственная, кто приблизилась к нему, в отличие от людей, боявшихся к нему подойти.

Священник поддержал идею, и с 1962 года премия «Собачья верность» каждый год вручается в августе в день памяти св. Роха. Первоначально награду вручали на региональном уровне, а спустя некоторое время она обрела национальный статус. В 1981 году на площади близ церкви Сан-Рокко по случаю 20-летия учреждения премии установили памятник собаке. Слова на постаменте гласят: «Верному другу человека».

Их не стоит бояться

На фоне пандемии COVID-19 церемония вручения 59-й премии «Собачья верность» проходила в особых условиях при соблюдении социальной дистанции и других мер предосторожности. По всему городу установили большие экраны, на которых транслировалась церемония вручения наград, чтобы все могли увидеть лауреатов.

Организаторы делятся, что вероятно, именно условия проведения конкурса, а также сама ситуация во всём мире подсказали членам жюри присудить пинчеру Луиджи главный приз. Решение стало единодушным, ведь, как делится глава оргкомитета Джентозо, маленький пёс наилучшим образом выразил всеобщее понимание момента, показав, что всем необходимо быть вместе, и доказав, что именно сплочение поможет одержать верх над заболеванием.

«И ещё для нас это хорошая возможность напомнить о том, что собаки не являются переносчиками вируса SARS-CoV-2, который преимущественно передается от человека человеку», — заключила собеседница агентства, выразив надежду, что когда-нибудь в числе лауреатов премии окажется пёс из России.

Относительно мнения, что собаки могут быть переносчиками коронавируса, Джентозо заявила, что на сегодняшний день в мире зафиксированы считанные случаи заболевания собак этим вирусом. Однако результаты клинических исследований демонстрируют, что животные заболели, заразившись от своих хозяев, у которых ранее был диагностирован COVID-19. Она призвала не бояться четвероногих питомцев и постараться защитить их от заболевания.

Друг и спаситель

После начала пандемии коронавирусной инфекции во многих странах был введён режим самоизоляции, а покидать свои дома людям разрешалось при острой необходимости, для похода в магазин или прогулки со своим домашним питомцем. Хозяева домашних животных были рады, что в столь непростых условиях они могут выйти на прогулку со своим любимцем. Однако в сети Интернет не раз появлялись сообщения о том, что люди выгуливают в прямом смысле картонных кошек и собак. Пользователи с юмором комментировали такие видео, отмечая изобретательность владельца бумажного питомца. Были случаи, когда животные «уставали» от прогулок с людьми. Так, например, в одном итальянском городке правоохранители выписали штраф женщине, которая более 10 раз за один день выходила прогуляться со своей кошкой. При этом было очевидно, что с кошкой до этого так активно никто не гулял – животное отказывалось гулять и сопротивлялось.

Что же касается собак, что учёные нескольких стран не раз заявляли о планах научить животных определять коронавирус по запаху. В том случае, если все эксперименты будут удачными, то собак привлекут к работе в аэропортах для проведения проверки приезжающих на наличие инфекции. Исследование уже начали проводить специалисты британской ассоциации Medical Detection Dogs. Они будут обучать шестерых собак. Известно, что ранее в ассоциации обучали животных распознавать онкологию и болезнь Паркинсона. Учёные Лондонской школы гигиены и тропической медицины и Даремского университета считают, что в скором времени собаки будут помогать не только оперативникам, но и врачам.

Ранее СМИ сообщали, что власти Дубая уже привлекают кинологов и собак для противостояния распространению коронавируса в аэропорту. Как сообщает Travel and Leisure, в задачу собак входит вынюхивание пассажиров, которые болеют коронавирусом. Результаты ранее проведённых исследований показали, что точность обоняния составляет 92%.

Так или иначе собаки продолжают доказывать всему миру или отдельно взятому хозяину, что они умны и верны, а также готовы прийти на помощь в нужный момент.