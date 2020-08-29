Загадковий глюк у застосунку надав власникам Tesla доступ до чужих електромобілів

Низка власників електромобілів Tesla з різних країн поскаржилися на черговий дивний збій в офіційному застосунку марки: в ньому почали з’являтися чужі електромобілі – іноді відразу по кілька штук.

Про перший подібний випадок стало відомо ще в квітні. Тоді житель американського Сіетла розповів, що несподівано побачив в додатку свою Model 3, “затоталений” (в настільки поганому стані після аварії, що ремонт обійдеться дорожче певного відсотка вартості автомобіля) ще в листопаді 2019 року. Застосунок дозволив користувачеві управляти загадковим автомобілем, що рухалась по одній з доріг України.

Деякий час по тому про аналогічні випадки розповіли ще два власники Tesla. Перший з них, який живе в Китаї, раптово втратив доступ до свого електрокару через застосунок, який замість цього почав показувати п’ять чужих машин невідомих власників з Європи. Дистанційний доступ до автомобілів так само був повністю відкритий.

Про третій подібний “глюк” розповів житель Великобританії. В середині березня він купив Model 3 в лізинг, а в кінці місяця вона раптом зникла з застосунку на його смартфоні. У Tesla йому сказали, що справа може бути в невеликому збої, який самоусунеться протягом декількох днів. Однак цього не сталося. Пізніше виявилося, що Model 3 з’явилася в іншого британця, який працює в тій же компанії, але в іншому офісі. У списку доступних автомобілів вона приєдналася до його власної “Тесли”.

Американська компанія поки не давала коментарів з приводу збою. Можливо, він пов’язаний з серверами Tesla і помилковою передачею даних між ними.