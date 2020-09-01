Житель Луганщины приговорен к 2 годам лишения свободы за разрушение знака «Украина»

Житель Станично-Луганского района признан виновным и приговорен к 2 годам лишения свободы. Мужчина, будучи нетрезвым, разрушил знак «Украина», который находился у контрольного пункта въезда-выезда «Станица Луганская». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Беловодский районный суд Луганской области пришел к выводу, что ранее судимый за хулиганство 52-летний мужчина, умышленно разрушил знак. Правоохранители квалифицировали его действия как хулиганство (ч. 3 ст. 296 УК Украины).

Пока приговор не вступил в законную силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования — 30 дней со дня его провозглашения.