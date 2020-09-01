Экс-«министр ДНР» признал зависимость «ЛДНР» от России

Украинский блогер и журналист, а также представитель украинской делегации ТКГ Денис Казанский на своем Ютуб-канале опубликовал отрывок интервью бывшего «министра ДНР» гражданина РФ Евгения Михайлова.

По словам Казанского, Михайлов в своем интервью признал, что члены НВФ «ЛДНР» не являются самостоятельной стороной конфликта и контролируются Кремлем. Также, Михайлов добавил, что если бы не вмешательство России, то НВФ были бы давно разгромлены и война бы окончилась. Казанский, комментируя слова Михайлова, подчеркнул:

«Удивительное дело. Даже члены группировки ДНР признают, что никаких независимых „народных республик“ нет. И только некоторые украинские политики не желают признавать очевидного. Кстати, этот самый Евгений Михайлов — сам по себе тоже любопытный персонаж. В прошлом он был губернатором Псковской области. То есть, это уж точно не какой-то случайный маргинал, а топовый российский чиновник, которого направили в 2014 на Донбасс изображать „восстание шахтеров и трактористов“ и организовывать местную рвань».