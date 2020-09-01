«Самый жирный таможенник» страны: откуда взялись состояние у Дениса Пудрика?

Люстрированный таможенник при Януковиче Денис Пудрик на прошлой неделе возглавил крупнейшую и самую прибыльную одесскую таможню. Такое неожиданное возвращение на властный Олимп удивило всю страну.

Пудрик, несмотря на то, что всю жизнь работает на государство, человек не бедный. Откуда же состояние?

Об этом передает polygraf.net со ссылкой на УНИАН.

Социальные сети не утихают, обсуждая потрясающую новость — возвращение люстрованого таможенника времен «легитимного» Виктора Януковича Дениса Пудрика на властный Олимп. «Гроші» же решили поздравить счастливчика лично и посетили его дома под Киевом.

«Гроші» посетили дома Пудрика под Киевом

Здесь есть все для жизни — сам дом на 219 квадратов, свой пляж и домик для гостей. Что ж, официальный миллионер Денис Пудрик может себе это позволить. Ведь он владелец не только этого дома, а еще недвижимого имущества в Киеве, Донецке, Крыму и даже Турции, имеет роскошные часы и дорогие авто. При этом, всю свою рабочую жизнь — с первых дней в 1998 году и до увольнения после Майдана — он был на госслужбе, на таможне. Откуда сокровища? У людей, которых видим на территории загородного дома, спрашиваем, когда будет хозяин. «Да не ясно. Он может на 8:00 поехать и не позвонить. В 2-3 ночи приехать », — рассказывают они. Похоже, чиновник самоотверженно взялся за работу на новой должности — не успевает даже следить за строительством на Днепре возле Конча-Заспы.

Агент «Гроші» говорит, что подождет его здесь и проходит внутрь.

Агент «Денег» говорит, что подождет его здесь и проходит внутрь Территория очень приятная. Угодье Дениса Пудрика очень красивое, у воды — удочка, можно спокойно рыбачить, травка ухоженная, видно, что есть садовник …

Угодье Дениса Пудрика очень красивое

После экскурсии угодьем вновь скандального таможенника, рабочие, кажется понимают, что к чему, и пока «Гроші» проводят съемку с неба, к нам срывается с места белый Мерседес GLE. Такой же Мерседес в декларации таможенника значится собственностью его жены Натальи. Впрочем, из-за руля выходит мужчина и угрожает полицией. Мы не против, но … Вызвать ее на самом деле никто не собирается.

Возвращаясь в Киев мы замечаем за собой хвост. Все тот же белый внедорожник Мерседес едет за нами и только мы останавливаемся, обращает на ближайшей АЗС и ждет … А едем мы в ресторан жены таможенника Пудрика.

Именно там, в ресторане, и нужно искать разгадку происхождения непомерных богатств таможенника. Ведь, по его словам, дом ему подарила мать, годами занимается бизнесом. «Недвижимостью в том числе, платные курсы она организовывала», — рассказал Денис Пудрик «Деньгам». Один из бизнес-проектов семьи Пудрика, а именно жены Дениса Пудрика, Натальи — ресторан с незатейливым названием «Вкусно с Натали».

По словам таможенника, успех этого бизнеса в том числе и помог его жене приобрести столько недвижимости. Что касается бизнеса жены, таможенник говорит, что она занимается «юридическими услугами и услугами на рынке питания»: «Это не ресторан, это кафе, вы видели. Там более 40 человек нельзя посадить ». Но «Гроші» сомневаются в прибыльности этого кафе и решают проверить.

«Гроші» сомневаются в прибыльности этого кафе и решают проверить

Сотрудники заведения питания рассказывают, что он работает всего четыре года. Причем, в два часа дня в этом семейном кафе мы — единственные посетители. Поэтому сомнения в прибыльности этого бизнеса не беспочвенны. Кроме этого, записанные на Наталью Пудрик квартиры в Донецке, Крыму, как и земельный участок, согласно декларации, были приобретены еще в 2005 году. Хватило и на квартиру в элитном центре столицы. Мы побывали у этого помещения на печерских холмах. Семье Пудрика хватило и на квартиру в элитном центре столицы Чтобы понять стоимость жилья здесь, можно посмотреть на красноречивое название учреждения «Сливки общества», или же оценить класс припаркованных авто.

Что же, успешный украинец, «сливки общества» … Ну и что, что всю жизнь он чиновник. Как говорится, если у него в жизни все уже сложилось, «по крайней мере, воровать не будет».