Водіям нагадали про штраф за розмову по телефону

Водієві заборонено під час руху автомобіля користуватися мобільним телефоном, тримаючи його у руці (п.п.2.9.д ПДР).

Про це повідомляє Дорожній Адвокат.

Такі обмеження пов’язані з тим, що при спілкуванні по «мобільному» реакція водія сповільнюється, що може призвести до дорожньо-транспортної пригоди. Ще небезпечніше відправляти під час руху СМС, оскільки тоді увага водія не зосереджена на дорозі.

Якщо розмова по телефону не призвела до жодних наслідків, то штраф становить 425 грн. (ч.2 ст.122 КУпАП). Постанова виноситься інспектором на місці зупинки.

Якщо ж ці дії примусили інших учасників дорожнього руху змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів безпеки, то штраф становить вже 680 грн. або позбавлення права керування на строк від шести місяців до одного року (ч.4 ст.122 КУпАП). У даному випадку інспектор складає протокол, який передається до суду.

Разом із складенням протоколу інспектор вилучає тимчасово посвідчення водія до вирішення справи у суді. Посвідчення водія зберігається у відділенні поліції до прийняття рішення судом по справі. На чай час водієві видається тимчасовий талон на право керування.

Таким чином, за розмову по телефону за кермом інспектор може накласти штраф або вилучити посвідчення водія та передати справу на розгляд суду.

При цьому, наявність факту порушення не звільняє інспектора від обов’язку провести розгляд справи, як це передбачено законом чи скласти протокол за передбаченою процедурою. Якщо ж цієї процедури не дотримано, то штраф є незаконним.

Водночас, слід пам’ятати, що розмова по телефону за кермом чи відправлення СМС створює небезпеку як для водія, так і для оточуючих.

: mmr.net.ua

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