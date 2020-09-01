Минздрав выпустил правила для родителей, учителей и школьников

В Минздраве рассказали о правилах поведения школьников, родителей и учителей в учебном году в условиях коронавируса.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

«Минздрав разработал серию рекомендаций и правил безопасного обучения в образовательных учреждениях», — указано в сообщении.

Так, родителям советуют обеспечить детей старше четвертого класса средствами индивидуальной защиты, не заходить в здание школы, следить за мытьем и дезинфекцией рук, а также оставлять дома детей с симптомами простуды. Кроме того, следует помнить о сменной обуви для детей, дистанционном общении с учителями и запрете на какие-либо игрушки.

Для учителей обязательна проверка температуры на входе в здание школы и дезинфекция рук. При этом в «зеленых» и «желтых» регионах уроки можно проводить без маски с условием соблюдения социальной дистанции, в «оранжевых» же областях учитель обязан носить специальный щиток.

Для детей также разработали отдельные правила поведения в школе. Школьники с пятого по 11 класс должны носить маску, всем рекомендуют придерживаться социальной дистанции даже с друзьями — для этого в школах есть специальная разметка. Обязательна дезинфекция рук перед каждым уроком и избегание скопления детей из других классов. При этом во время урока маску можно снять, однако при плохом самочувствии необходимо сразу сообщить учителю.

При обнаружении коронавируса у учителя или ученика следует надеть маску, изолировать больного, сообщить родителям и семейному врачу. Также нужно будет вызвать бригаду для проведения тестирования и в тяжелых случаях — скорую помощь.

Напомним, утром во вторник, 1 сентября, возле некоторых школ в Киеве наблюдались столпотворения, несмотря на то, что линейки проводят для первоклашек и выпускников. Большинство школьников пришли на линейки по случаю начала нового учебного года без масок, а социальная дистанция не соблюдается.