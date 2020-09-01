Это была провокация боевиков: Геращенко раскрыл детали апелляции по делу Маркива

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Украина собрала неопровержимые доказательства непричастности старшего сержанта батальона оперативного назначения имени генерала Сергея Кульчицкого Нацгвардии Украины Виталия Маркива к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли, виновным в котором его признал итальянский суд. По словам Геращенко, это была спланированная провокация боевиков «ДНР», в ходе которой «подставили» украинца.

Об этом он рассказал в эфире «Апостроф TV».

Геращенко сообщил, что в конце сентября состоится рассмотрение апелляции на решение суда города Павиа, который приговорил Виталия Маркива к тюремному заключению.

«Мы тщательно изучаем все обстоятельства гибели гражданина Италии Роккелли, который в 2014 году приехал по собственной инициативе в Славянск, несмотря на предупреждение итальянских властей, что там опасно. Одна из версий следствия говорит о том, что он общался с окружением Гиркина (главаря боевиков ДНР Игоря Стрелкова-Гиркина — «Апостроф»), которые его выманили и намеренно убили, чтобы «повесить» это убийство на украинских военных», — отметил Геращенко.

По словам заместителя министра, таким образом боевики хотели показать, что украинские военные убивают иностранных журналистов.

«Мы призываем итальянское правосудие справедливо отнестись к гражданину Украины. Не мы начинали эту войну — это российская агрессия, не мы призвали сюда Гиркина и его боевиков — это Путин и его преступная власть устроили агрессию против Украины, в результате которой погиб в том числе и гражданин Италии», — подчеркнул Геращенко.

Также замминистра добавил, что суд, где приговорили Виталия Маркива — это суд города, в котором жил Роккелли, и присяжные могли в определенной степени иметь в этом вопросе интерес и выносить эмоциональное решение.

«Мы надеемся, что апелляционный суд вынесет справедливое решение и оправдает Виталия Маркива», — заявил Геращенко.