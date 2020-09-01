Киевлянам пообещали единый билет в метро и поездах уже с сентября

Недавно стало известно, что киевские власти решили перенести запуск единого электронного билета на проезд в столичном транспорте на 1 января 2021 года. Но единый электронный билет SmartTicket на проезд в поездах и в столичном метро можно будет купить уже в этом месяце.

Об этом глава министерства Владислав Криклий написал в своей Telegram-акаунте.

Сегодня Криклий лично посетил метрополитен столицы, чтобы проверить, как SmartTicket работает на деле. Кроме того, министр протестировал работоспособность единого билета в поезде «Константиновка — Киев».

По словам Криклия, кроме столицы во внедрении единого электронного билета для общественного транспорта заинтересованы во Львове, Харькове и Мариуполе.

«Уже идет разработка подключения системы перевозчиков SkyUp и Gunsel. Мы открыты для всех», — написал министр.

Криклий отметил, что в дальнейшем пассажиры смогут приобрести один билет одновременно на четыре вида транспорта.

Приобрести единый билет SmartTicket можно на портале электронных услуг e-transport.gov.ua или на сайте smartticket.gov.ua.

Отметим, что планы введения единого билета в Киеве появились еще в 2016 году. Тогда говорили про единый разовый билет.

В 2017 году у Клико заявляли, что введут единый билет на все виды транспорта до 2020 года. В 2017 году также планировали за год отказаться и от жетонов в метро, однако и в 2020 году они действуют.